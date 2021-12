“Puedo ser la nueva Teresita”: Claudia Serpa sueña con ‘Al fondo hay sitio’

Compartir Facebook

Luego de ser eliminada de ‘El Artista del Año’, la siempre talentosa Claudia Serpa no se queda atrás y ahora pretende incursionar en la actuación, otro espacio que también le encanta, además del canto.

En una entrevista para un diario local, la ‘Rubia’ que se destaca reveló que le encantaría formar parte de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ y dar vida a la ‘Teresita’, quien interpretó en su momento Magdyel Ugaz.

“Claro, yo soy full chamba, siempre he tocado puertas, eso no me avergüenza y estoy esperando cruzarme con el productor Efraín Aguilar para que me tenga en ‘Al fondo hay sitio’, puedo ser la nueva ‘Teresita’, pues yo soy un torbellino, ja, ja, ja”, dijo la integrante del elenco de la ‘Chola Chabuca.

Respecto al amor, Claudia Serpa confesó que no le cierra las puertas al amor, sin embargo, hoy por hoy no es prioridad; más bien, crecer profesionalmente.

“Por ahora, no pienso en eso (amor), como diría Rosángela Espinoza… estoy en modo ‘bichota’, que es estar enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y disfrutando de la vida, así que estoy soltera y tranquila. El amor no es una prioridad, pero tampoco le he cerrado las puertas, el ‘príncipe azul’ llegará en el momento menos esperado”, dijo Serpa.

Claudia Serpa quedó eliminada de El Artista del Año

La actriz cómica y cantante Claudia Serpa fue eliminada del programa El Artista del Año en su última gala, y es que la rubia modelo no logró conseguir los votos necesarios para permanecer en competencia.

Compitiendo en un versus con Cielo Torres, Claudia fue derrotada no sin haber entregado todo de ella en la pista demostrando una vez mas que es una mujer de retos.

La decisión unánime del jurado por la actriz de ‘Ojitos hechiceros’ fue de inmediato su pase a su eliminación de la muy querida Claudia Serpa.

Al final del programa, cuando se dieron a conocer los votos del público para los sentenciados de la cuarta gala de El Artista del Año, las audiencias decidieron salvar a César Vega y Yahaira Plasencia. Mientras, Claudia Serpa estalló en llanto y agradeció al programa por la oportunidad de participar.

