Puerto San Martín de Pisco no afectará área protegida de Paracas

“Esta es una campaña de desinformación” declaró ayer Jorge Arce Almenara, presidente ejecutivo del Terminal Portuario Paracas, al pronunciarse sobre la denuncia de ‘amenaza ambiental’ que surgió en torno a la construcción de dicho puerto cerca al área protegida de la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en la región de Ica.

“Cada cierto tiempo, un pequeño grupo, que no representa a la comunidad de Paracas y Pisco, divulga información falsa y no correcta. No leen todos los estudios que se han presentado a las nueve autoridades peruanas ambientales que revisan nuestro proyecto”, señaló.

Remarcó que el terminal portuario no se encuentra en la reserva nacional de la región, sino en la zona de amortiguamiento, pero que se están implementando una serie de medidas para la conservación de la biodiversidad, que asegurará el cumplimiento de los compromisos ambientales.

SON AUDITADOS

“Contamos con el apoyo de la empresa Amec Foster Wheeler, empresa multinacional reconocida en temas ambientales. Además, se ha hecho una serie de estudios y hemos diseñado con la multinacional Ausenco un manejo de minerales hermético, no hay salida de polvo de ningún tipo hacia afuera, contamos con filtros especiales hechos con estándares ambientales muy estrictos y permite soportar distintos climas”, puntualizó.

Señala además que el monitoreo ambiental será permanente “e incluye a miembros de la comunidad, además somos auditados por compañías internacionales especializadas a la par de auditorías de entidades nacionales, por lo que no hay forma de incumplir”.

EL DATO

El Terminal Portuario Paracas emitió un comunicado donde suscribe el modelo sostenible de desarrollo, con medidas para proteger la biodiversidad, que generará beneficios reales para Paracas, Pisco, Ica y el país.