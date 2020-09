Puno: 40 jóvenes terminan en comisaria por fiesta clandestina en hostal

Compartir Facebook

Sin importar las medidas sanitarias, que el Gobierno puso en marcha para prevenir una nueva ola de rebrotes por la COVID-19, jóvenes realizaron fiesta en hostal. Vecinos dieron aviso de lo que ocurría dando como resultado la intervención de los jóvenes en la ciudad de Juliaca, en Puno.

En el hospedaje Santa Rosa, ubicado en jirón Mariano Núñez 939, provincia de San Ramón, llego la fiscalización al hostal que en su tercer piso tenía un espacio amoldado para que sea una discoteca que tenía nombre de “Gorila”, policías intervinieron dicho establecimiento, donde encontraron a jóvenes entre 15 y 17 años.

“Acaso usted quiere que pase lo mismo que se ha visto en la tele [la muerte de 13 jóvenes en una discoteca de Lima”, comentó una mujer que observaba la detención de los jóvenes.

La persona que alquilo el establecimiento aseguro que le advirtió al inquilino que no quería nada de drogas en su local, declarando también que, ella no puede estar entrando a las habitaciones para saber que hacen dentro de ellas.Yo al joven (inquilino) le dije que nada de drogas. Yo no puedo estar entrando a ver qué hace mi inquilino”, comentó la dueña de hostal.

Cabe resaltar que esta intervención no tuvo el fatídico desenlace como lo tuvo en Lima, la discoteca “Thomas Restobar”, catalogada como la “Fiesta de la muerte” ya que murieron 13 personas asfixiadas y actualmente se encuentran investigaciones abiertas por las distintas declaraciones que se brindaron en los medios de comunicación.

Por último, los jóvenes fueron multados en la presencia de sus padres, luego de dicha sanción los entregaron, esperando que situaciones así no se repitan, por la seguridad de todos.