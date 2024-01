¡Puro amor! Christopher Gianotti deja de lado la polémica y celebra su 13 aniversario con Úrsula Boza

En medio de la controversia, Christopher Gianotti y Úrsula Boza celebraron con todo su aniversario número 13 de casados. Aunque al actor lo han tenido en la mira por unos comentarios controversiales, la pareja prefirió dejar de lado la polémica y demostrar que su amor está más fuerte que nunca.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza celebran 13 años de casados

La actriz de «Al fondo hay sitio», Úrsula Boza, compartió en sus redes sociales el amoroso festejo de su 13 aniversario junto a Gianotti. En Instagram, soltó la frase romántica: «Hoy cumplimos 13 años de casados. Te amo infinito», acompañada de una linda foto junto al padre de sus hijas.

Para darle un toque divertido, Boza compartió un video donde comparaba el atuendo de su esposo en el aniversario con el suyo, sacándonos más de una risa y mostrando que en el amor, el sentido del humor es clave.

En el video, Úrsula mostró cómo se vistió su esposo y lo comparó con su outfit: «Cómo es posible que en nuestro aniversario te vistas así y yo estoy regia».

Y de esta manera, Úrsula Boza compartió parte del festejo de su treceavo aniversario. Tanto ella, como Christopher Gianotti demostraron su felicidad juntos. Por su lado, Gianotti ha publicado en sus historias de Instagram partes de la entrevista que le hizo a Vernis Hernández.

Gianotti, sus desafíos y polémicas

Pero la historia de Gianotti no ha sido solo de risas y amor. Aparte de su carrera en la actuación, en el 2020 se aventuró como empresario, y las cosas no salieron como esperaba. Su negocio tuvo que cerrar, afectando a sus trabajadores, quienes no se quedaron callados y denunciaron la situación en el programa de Lady Guillén.

En medio de problemas económicos, Gianotti y Boza demostraron que saben enfrentar juntos los desafíos, manteniendo su amor por encima de las adversidades.

Sin embargo, las controversias no terminan ahí. Gianotti soltó comentarios fuertes sobre la pobreza y la desigualdad en el Perú en su video-podcast, generando críticas en las redes sociales.

El actor complementó: «Tantos años nos han mentido que nos han dividido diciendo: ‘Él tuvo distintas oportunidades que Sultano, que Mengano’ y eso es mentira. Si no existe eso (la desigualdad de oportunidades), lo que existe es que tú te generas las oportunidades».

Algunos usuarios lo acusaron de falta de empatía y de no entender la realidad económica de muchos peruanos. Aunque algunos recordaron el apoyo que Gianotti recibió al inicio de su carrera por parte de Ricky Tosso, el actor no ha respondido a las críticas hasta el momento.

A pesar de todo, la pareja sigue celebrando su amor, demostrando que están más unidos que nunca y que su matrimonio es a prueba de controversias. Felicidades a Christopher Gianotti y Úrsula Boza por estos 13 años de amor que inspiran.