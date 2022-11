Qatar 2022: solo 20 días para el inicio de la fiesta mundialista

Compartir Facebook

Empezó la cuenta regresiva para el mundial Qatar 2022. El torneo arranca el próximo 20 de noviembre y durará hasta el 18 de diciembre.

Empezó noviembre y con el, arranca el mes del mundial. Cada vez falta menos para la justa mundialista y los hinchas de las 32 selecciones asistentes ya palpitan lo que será el torneo. Lamentablemente, nuestra selección peruana no logró conseguir su boleto a Qatar, luego de perder ante Australia por penales. Es por ello que miles de peruanos alentarán a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otras figuras del fútbol mundial.

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra el segundo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

El encuentro que abrirá el presente mundial será entre Ecuador y Qatar. Ambos países están ubicados en el grupo A junto a Senegal y Holanda. Los norteños regresan al máximo torneo de selecciones luego de 8 años, mientras que para los dueños de casa será el primero. Senegal y Holanda con más experiencia en este tipo de torneos llevan ventaja en el grupo.

Mira aquí:

🗓️ Llegó noviembre. ES MES DE COPA MUNDIAL. 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 1, 2022

El grupo B lo conforman Estados Unidos, Irán, Inglaterra y Gales. Los norteamericanos están de regreso en el mundial, luego de perderse Rusia 2018. Su plantel está conformado por muchos jóvenes y esperan dar la sorpresa. Inglaterra quiere revancha tras ser eliminado en el mundial pasado por Croacia. No ganan un título desde 1966 y esperan “sacarse el clavo” en Qatar 2022. Gales e Irán quieren dar la sorpresa en este grupo, por lo que irán con lo mejor de su plantilla.

Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia integran el grupo C. Los albicelestes, con Lionel Messi a la cabeza, quieren alcanzar la copa del mundo por primera vez desde 1986. Por estadísticas e historia, Polonia y México se disputarían la segunda plaza de clasificación a los octavos de final, mientras que los árabes deberán dar la sorpresa si desean avanzar a la siguiente ronda.

En el grupo D estará Francia, que clasificó como ganador del Grupo D de la eliminatoria europea y Australia, ganador de la repesca intercontinental entre AFC y Conmebol. Dinamarca, que clasificó directamente en las Eliminatorias; y Túnez, que clasificó en la tercera ronda de la clasificación africana ante Malí también se harán presentes.

En el siguiente grupo, se encuentra España, Alemania, Japón y Costa Rica. Españoles y alemanes clasificaron de manera directa al mundial tras ganar sus respectivos grupos en las Eliminatorias europeas. Los “ticos” derrotaron a Nueva Zelanda en el repechaje y sellaron su clasificación, mientras que Japón clasificó segundo en su grupo de las Eliminatorias asiáticas.

El grupo F lo conforman Bélgica, Cánada, Marruecos y Croacia. Todos los países de este grupo clasificaron como primeros en sus respectivas zonas de juego. Belgas y croatas en las Eliminatorias europeas, Marruecos en las CAF y Canadá en Concacaf.

Brasil, que clasificó como líder de la eliminatoria sudamericana y Serbia, que clasificó como líder del Grupo A de la eliminatoria europea. Sumado a Suiza, que clasificó como líder del Grupo A de la eliminatoria europea; y Camerún, que clasificó en la tercera ronda de la eliminatoria africana ante Argelia integran el grupo G.

El último grupo está integrado por Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Portugal, logró su pase en los play-offs europeos contra Macedonia del Norte. Ghana, que clasificó en la tercera ronda de la clasificación africana ante Nigeria. Uruguay clasificó como 3.º de la eliminatoria sudamericana; y Corea del Sur, clasificó como 2.° del Grupo A de la eliminatoria asiática.

La máxima fiesta del fútbol ya se empieza a vivir. Los partidos de la fase de grupos del mundial Qatar 2022 se jugarán en los siguientes horarios: 05:00, 08:00, 10:00, 11:00 y 14:00 (hora peruana). La gran final se jugará en el Lusail Stadium a las 10:00 am (hora peruana).