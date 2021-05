Qué debes saber de tu motor y el aceite

Compartir Facebook

El lubricante es esencial para el correcto funcionamiento de un vehículo. Un aceite lubricante es una sustancia que reduce el rozamiento cuando se interpone entre dos superficies con movimiento relativo.

Asimismo, minimiza el desgaste y la producción de calor, protegiendo así al motor y alargando su vida. El lubricante es la sangre del motor en un automóvil.

“Es vital para que el corazón del motor cumpla con sus funciones, de manera que estar pendiente del aceite es la mejor opción para que un auto se conserve en buen estado, alargue su vida mecánica y maximice el rendimiento”, precisó Percy Bravo, Jefe Técnico de TOTAL Perú, tras señalar que en el mercado automotriz existen muchas premisas que suelen darse como válidas, ya sea por la información que va pasando de boca a boca o porque a través del tiempo han quedado fijadas en la mayoría de los usuarios. Por ello, nos deja un repaso de siete mitos y verdades que se escuchan en el mundo automotriz.

1 Mito: “Es lo mismo utilizar cualquier lubricante”. Verdad: Si nos referimos a viscosidades y componentes, debemos decir que cada lubricante es distinto. Cada uno está compuesto de diferentes tipos de bases y aditivos que le confieren propiedades diversas para varios usos.

2 Mito: “Si el auto no consume aceite, significa que funciona a la perfección” Verdad: Lo normal es que el vehículo gaste aceite. Si los niveles no bajan, significa que algo no anda bien en el motor. Una de las causas podría ser que esté pasando combustible al aceite.

3 Mito: “Se debe agregar al lubricante algún tipo de aditivo extra”. Verdad: Si el aceite empleado en el automóvil es el indicado por el fabricante, agregarle aditivos extras podría ser hasta perjudicial. Todo lubricante, antes de salir al mercado, es sometido a pruebas que lo hacen específico y apropiado para cada tipo de vehículos.

4 Mito: “Solo es necesario medir el nivel del aceite cuando llega el kilometraje adecuado. Antes, es innecesario. Verdad: Si nos acostumbramos a esta práctica, corremos el riesgo de dañar seriamente nuestro vehículo. Debemos acostumbrarnos a revisar el nivel periódicamente, sobre todo antes de realizar trayectos largos ya que, en el caso de que existiera alguna fuga que no percibimos, podríamos provocar graves daños al motor.

5 Mito: “Un lubricante funciona bien, sin importar el estado general del vehículo”. Verdad: El aceite no puede funcionar bien si el carro no funciona bien. Se debe efectuar el mantenimiento adecuado del vehículo para que todo funcione bien. Una buena sincronización y revisión al sistema de refrigeración son indispensables para alargar la vida útil del motor y también del lubricante.

6 Mito: “Los usuarios deben medir el aceite solo cuando llega la época acostumbrada de cambio”. Verdad: Es importante medir periódicamente el nivel de aceite, es una práctica fundamental antes de usar el vehículo por largos recorridos. Si por alguna falla se fuga el lubricante y no está en el nivel adecuado, el carro puede sufrir graves daños.

7 Mito: “Los lubricantes para motos y para autos son los mismos”. Verdad: En realidad son parecidos, pero no cumplen las mismas características. Ambos tienen distintos aditivos que los hacen específicos para diferentes usos. Utilizar uno donde debería usarse el otro puede ocasionar fallas en el motor.

“Más allá de los diferentes conceptos que se escuchen, lo más importante es realizar el cambio de aceite de forma regular, ya que esto reduce la fricción en el motor y obtiene el rendimiento apropiado. Fundamental, elegir productos amigables con el medio ambiente”, agrega Percy Bravo.