¡Qué fuerte! Edson Dávila marca su distancia de Janet Barboza y asegura que no la invitaría a su boda

Uno de los conductores de «América Hoy», Edson Dávila, protagonizó un tenso momento con Janet Barboza. El hecho se produjo cuando la popular «Retoquitos» cuestionó la relación que tiene el carismático «Giselo». Ante ello, él no se amilanó y parchó a la conductora del programa magazine dejando en claro que no le gustan ese tipo de bromas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Edson Dávila marca distancia de Janet Barboza

Dávila se sintió agraviado cuando Janet Barboza lo llamó ‘sugar’, sugiriendo que él proveía económicamente a su pareja. El comentarista señaló que este incidente tuvo lugar durante una transmisión en vivo y afectó su reputación, ya que no se identifica como alguien que sostiene económicamente a sus parejas sentimentales. “Hay algo que me chocó. El día que la señora Janet me dijo ‘sugar’, yo dije ‘Diosito lindo’. Me molestó no por lo viejo, sino que (dice) que ‘estás poniéndole plata y como que estás con los chibolos’. (…) pero a veces la gente se queda con eso”, comentó en el podcast de Verónica Linares.

El conductor mencionó que la situación le llevó a reflexionar sobre la importancia del respeto en las transmisiones en vivo, sentimientos que luego compartió con sus colegas de trabajo. “Es fuerte, pero al final digo no tendría por qué molestarme porque cuando no es verdad no tiene por qué molestarte”, sostuvo Edson Dávila.

Le llamaron la atención

Edson Dávila ofreció explicaciones a sus compañeros de presentación en respuesta a las críticas que recibió en su entorno laboral, lo que le llevó a respaldar y defender su punto de vista. “La próxima vez no me digan ‘sugar’, por qué yo me tengo que tragar eso”, enfatizó.

“Para qué yo tendría que poner (dinero), cuando me dijo sugar… yo que me cuido para que no me vengan a decir a mi, yo estoy cobrando centavo tras centavo… Son cosas que pasan en vivo. Yo les dije ‘debería molestarme también cuando me dicen sugar, pero me he tenido que aguantar’”, recordó. Recordemos que en diferentes ocasiones, tanto Edson Dávila como Janet Barboza han tenido discrepancias durante el programa. Sin embargo, el popular Giselo explicó que no toleró este tipo de bromas referentes a su pareja.