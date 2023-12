¿Qué hace Juliana Oxenford tras quedarse sin trabajo? Periodista comparte impactante publicación

La salida de Juliana Oxenford de ATV dejó a más de uno con la boca abierta, pero no hay mal que por bien no venga. La conductora, lejos de quedarse de brazos cruzados, ha dado de qué hablar con una inesperada publicación. Te contamos.

¿Qué hace hace Juliana Oxenford tras quedarse sin trabajo?

Después de la tormenta, llegó la calma, y Juliana Oxenford, lejos de ponerse melancólica, se ha mostrado tranquila y hasta con buen ánimo. ¿Y qué ha hecho la presentadora tras quedar sin programa en la pantalla chica? Pues revelar sus nuevos pasos a través de sus redes sociales, como toda una influencer.

Juliana Oxenford, la misma que nos tenía acostumbrados a estar detrás de las preguntas, ahora está del otro lado. Sí, se puso guapa y se dejó entrevistar. En su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto donde se la ve con maquillaje y toda arreglada, desatando la curiosidad de todos sus seguidores. ¿Qué estará tramando la Oxenford?

En la descripción de su post, Juliana nos dejó con la intriga: «En maquillajes porque la situación lo ameritaba. Esto de entrevistar a ser entrevistada, es raro pero también entretenido».

Pero eso no es todo. La exconductora de «Al Estilo Juliana» también habló sobre sus futuros planes. «Los quiero a todos. Estoy muy contenta, mañana será otro día y tendré tiempo, bastante, para preocuparme por no tener ‘chamba’. Voy a buscar la manera de hacer algo por redes, en serio, no sé», dijo en un en vivo de Instagram.

Magaly y Juliana entre dimes y diretes

Después de su despedida de ATV, Magaly Medina soltó la lengua y aseguró que ella había pedido la cabeza de Juliana.

«Ahora que ya no estás, te lo puedo decir. Yo no he pedido tu cabeza, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista. Yo no soy aprista, ni fujimorista, no me pongan etiquetas, yo soy de derecha», se sinceró la ‘Urraca’ hablando fuerte y claro.

Previamente, Juliana Oxenford no se quedó callada al oír rumores sobre que alguien poderoso no la quería dentro de ATV. La periodista le dio con todo a Magaly con sus declaraciones sobre carteras y estilo de vida.

«Soy una dama. No necesito una cartera de 10 mil dólares para ser una persona de nivel y me ha costado trabajo conseguirlo, leyendo mucho y viajando mucho, tratando de conversar siempre y aprender de mis grandes maestros de la vida».

Así que, sigamos atentos a los movimientos de Juliana Oxenford, que esta historia promete más emociones. ¡Hasta la próxima!