“Que haga una huelga de hambre por mí”: Mark Vito y su singular pedido a su próxima pareja

¡Resiste amor, resiste! De vez en cuando, un nuevo rostro aparece en la farándula local. Desde hace unos meses, el nombre de Mark Vito pasó de estar en las portadas de la política a estar en los medios de espectáculos. Vinculado recientemente con Deysi Araujo, el ahora tiktoker se encuentra buscando el amor y le realizó un singular pedido a su próxima pareja. Esto se dio durante una secuencia del programa “Mande quien mande”, donde Mark quedó “flechado” por una joven.

Mark Vito y un singular pedido

El empresario estadounidense habló abiertamente sobre sus planes futuros en lo que respecta a su vida amorosa. Mark Vito manifestó su interés en explorar nuevas posibilidades sentimentales después de su última relación con la madre de sus hijas. Durante el programa “Mande quien mande” detalló las cualidades que busca en una mujer que sería su próxima pareja.

«La política me ha hecho mucho daño, no solo a mí, sino a mi expareja. No estoy preparado para enfrentar otra vez (esta situación). Quiero estar lejos de esto», expresó. Por otro lado, resaltó requisitos de esta persona: «100% soltera, fiel y que no tenga ‘secuelas’ de su pasado».

Asimismo, Mark Vito le mandó una “chiquita” a la madre de sus hijos. El empresario aseguró que no desea estar en otra relación tóxica y trajo a la mente una locura de amor que hizo hace unos años.

«Estoy soltero… suelto en plaza, pero quiero encontrar una persona que llene mi vida, una persona que me ponga como prioridad», señaló. «Que haga una huelga de hambre por mí, una tóxica sana», fue el pedido.

@americatelevision ¡VIVA LA SOLTERÍA! 🎉 Mark Vito está en busca de aventuras, y después de confesarnos sus deseos de encontrar pareja, se unió a la secuencia «Gira Corazón». 💘🌟 #MásEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

¿Y Deysi Araujo?

Los coqueteos entre Mark Vito y Deysi Araujo han ido creciendo con el pasar de los días. Previo al ampay que protagonizó el “gringo” con una joven en una discoteca, él se mostraba muy cercano a la pelirroja y se especulaba sobre la posibilidad de que sean pareja.

Incluso celebró su cumpleaños en la casa de Deysi Araujo, quien le compró pollo a la brasa y la tradicional torta para celebrar un año más de vida.

“Muy detallista, muy linda, nunca esperaba esto, vino con el pollo, la torta, todo muy lindo, la hemos pasado muy bien, es una gran mujer, mucho talento artístico, pero por dentro es una persona muy linda por estos detallitos que no me imaginaba”, dijo Mark Vito.

El exesposo de Keiko Fujimori tuvo una inesperada respuesta cuando le preguntaron si ya se había dado un beso con la animadora. “No entender pregunta, no hablar español”, se defendió.

En otro momento de la entrevista, el nerviosismo de Mark Vito fue más notorio ante una pícara pregunta de Deysi Araujo. “¿Te gusta mi pechito?”, señaló la pelirroja, dejando sin palabras a Mark Vito, quien solo atinó a reírse.