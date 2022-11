«Qué horrible es estar enferma», Ale Venturo la viene pasando mal

Compartir Facebook

La pareja de Rodrigo Cuba se encuentra pasando la bastante difícil ya que ha contraído una gripe en pleno estado de gestación lo que hace que esta enfermedad sea el doble de peor.

Cómo se sabe la rubia empresaria ya está en la recta final de su embarazo sin embargo lamentablemente se ha enfermado motivo por el cual no puede tomar ningún remedio ni antibiótico que la haga sentir mejor ya que esto sería una amenaza para el bebé que lleva en su vientre.

Es por eso que Ale Venturo con todas sus redes sociales cómo se encuentra actualmente y que le han aconsejado que tú me remedios caseros para el menos bajarle un poco de intensidad de los síntomas que tiene a causa de la gripe que padece.

«Dios que horrible es estar enferma y embarazada no paro de toser y me duele el vientre y la espalda, alguien tiene algún secreto ya que no puedo tomar casi nada, ya tomé té de kion y full limón y nada», escribió Ale en su cuenta de Instagram.

Además, al parecer esta enfermedad no solamente le llegó a la rubia empresaria sino también a su pequeña hija mayor quién también se encontraría con los malestares propios de la gripe.

«¿Cuántas andamos por aquí enfermitas? Los procesos virales son un dolor de cabeza. Mi reina también cayó», dijo Ale junto a una foto con su hija.

Se sabe hasta el momento que la parejita conformada por Ale Venturo y Rodrigo Cuba están a vísperas de darle la bienvenida a su segunda hija en el verano del siguiente año aún no se sabe en qué mes exactamente sin embargo ya tienen un hombre para su pequeña princesa el cual empieza con la letra «A» sin embargo ambos no han querido revelar el nombre completo de la menor.