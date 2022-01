¿Qué le dijo Raúl Romero a un usuario que le escribió: “el Perú entiende por qué no aceptaste”

Compartir Facebook

Usuarios en redes sociales se mostraron muy críticos tras el estreno de ‘Esto es Habacilar’, pues según comentan, esperaban no ver más a los guerreritos; sin embargo, como ya se sabe, algunos sí formarán parte del equipo.

Recientemente, se había viralizado una publicación de la cuenta ‘Raúl Romero’ en Twitter, donde tiene más de 36 mil seguidores y cuya descripción decía: “aquellas épocas eran las mejores”. Luego de algunas horas, el propio ‘Cara de haba’ salió a desmentir que él había escrito tal cosa, porque no tiene Twitter.

Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío, es un Twitter falso”.

El video que compartió este martes en Instagram recibió el respaldo de sus fans, quienes expresaron su pesar por no verlo en el nuevo programa de América TV.

“Raúl, ahora casi todo el Perú te entiende el por qué no aceptaste”, le escribió una usuaria, en referencia al ‘Esto es Habacilar’, donde destacan casi todas las figuras de ‘Esto Es Guerra. Raúl Romero le respondió con un sencillo: “JAJAJAJA”.

Raúl Romero revela que le hicieron un descuento por “feo”

El siempre carismático Raúl Romero decidió poner a conocimiento público que lo trolearon de la manera menos pensada para él. Sin embargo, pese a la broma, lo tomó con gracia.

En esta oportunidad, a través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘cara de haba’ contó que fue a tomar un cafecito, sin pensar que sería víctima de una cruel broma, aunque con mucho sentido del humor decidió comentarlo tranquilo.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No sé si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse”, escribió Romero en su publicación.

Por si no fuera poco, lo gracioso de todo es que en el mismo comprobante se lee que hasta se hacen el favor de poner el motivo de su descuento.

