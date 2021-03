¡¿Qué?! Madre revela que le dio teta a su hija hasta que tuvo 9 años

Compartir Facebook

Sharon Spink, de 50 años, causó revuelo en internet y es que amamantó con orgullo a su hija durante 9 años y hasta defendió los beneficios de la leche materna y el especial vínculo que crearon gracias a esto.

Con varios retractores en su contra y el mundo preocupado por su comportamiento, una madre venció todas las barreras y decidió contarle al mundo que ella amamantó con mucho orgullo a su hija hasta los nueve años de edad.

Sharon Spink, de 50 años reveló que era un proceso completamente natural.

La madre ha sido una defensora de la lactancia con libre demanda, quien afirmó que su hija estaba completamente sana gracias al consumo de la leche materna y la verdad es que “rara vez se enfermaba” por sus propiedades.

Sin embargo, Sharon afirmó que fue su propia hija quien tomó la decisión de “destetarse” en un proceso que fue completamente paulatino. “Es bueno que el niño tenga el control de cuándo quiere destetar, en lugar de forzar el problema. Ella, naturalmente, se destetó a sí misma a principios de este año” contó con algo de nostalgia en 2018.

“Fue un proceso gradual y su elección. Se alimentaba aproximadamente una vez al mes si no se sentía bien o se sentía un poco agotada, y pasaba más y más tiempo sin alimentarse. Ahora no lo ha hecho durante unos dos meses”, confesó la madre, quien no quedó fuera de críticas en su momento.

