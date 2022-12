Compartir Facebook

Magaly Medina no apuesta por la versión de Fabio Agostini quien en todo momento sacó cara por su amigo Said Palao tras ser captado bailando cariñosamente con una modelo pese a que este se encuentra en una relación con Alejandra Baigorria.

Como se recuerda, Said Palao fue captado en un concierto agarrándole la cintura a una modelo, además se le acercaba bastante al rostro en evidentes señales de coqueteos.

Ante estas bochornosas imágenes Fabio no dudo en pronunciarse y afirma que ‘ahí no hubo nada’ y que además no conocían a la mujer que estaba en el mismo grupo que ellos.

Y por si fuera poco recalcó que las imágenes que sacaron no eran las correctas por lo que pidió que sacaran el video completo.

Estas declaraciones indignaron a la conductora pues afirmó que son los argumentos típicos de alguien que sabe que está haciendo mal y no sabe cómo excusarse.

«Said Palao ha tenido muy buenos abogados como Fabio Agostini, que trata de decir que con esa chica no pasó nada, que nadie la conocía, que solo pasó por ahí. Incluso ha llegado al atrevimiento de decir que no hemos pasado las imágenes completas. ¿Cómo pueden ser tan mentirosos e hipócritas? Qué alcahuetes», dijo Magaly.

Además, mencionó que no entiende como Fabio puede culpar a su programa si fue Said quien cometió el error de coquetear a una mujer que no es su pareja.