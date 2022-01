“Que no lave ni cocine, pero que me lleve de viaje”: Tilsa sobre ‘matri’ con Jackson Mora

Compartir Facebook

La popular ‘Tili’ fue bastante clara en cuanto a las prioridades de su matrimonio y dijo que le gustaría que su futuro esposo la engría con viajes.

Tilsa Lozano reveló que su matrimonio con Jackson Mora está planificado para este año durante la temporada de primavera. Es por eso que desde ahora se animó a revelar detalles de lo que sería su convivencia con Jackson cuando sea una pareja de esposos.

Se cuestiona mucho que a veces los esposos no colaboran con las actividades del hogar, como cocinar, lavar, entre otras cosas, pero eso para Tilsa no es un problema. ‘Tili’ explica que hay muchas formas de apoyar y engreír a la pareja y para ella no es importante que Jackson se dedique a los quehaceres del hogar.

“Puede hacer otras cosas, no porque no me cocine…me engríe de otra forma, a que me lave un plato, prefiero que me engría de otra forma”, inició diciendo.

Para luego explicar que Jackson la engríe de muchas formas, como al llevarla de viaje o con lujosos regalos. “(Jackson me engríe) De muchas formas, unas las puedo decir, otras no (…) me engríe pues, prefiero que me lleve de viaje a que me lave un plato, yo normal que él no lave ni cocine, pero que me dé otras cosas, que me lleve de viaje, que me compre mi regalito, cuando salía del canal tarde de madrugada, él me recogía. Se baja y me abre la puerta del carro”, explicó Tilsa.

La popular Tilsa Lozano conversó largo y extenso con ‘Mujeres al mando’, donde reveló que este caso se casa sí o sí con el deportista Jackson Mora…¡y no falta mucho!

“Respecto a la boda es en primavera y es este año. (Para la luna de miel) Hay un lugar que no conozco y, él tampoco conoce, que es Hawái, que siempre he querido conocer”, dijo la exjurado de “El artista del año”.

