Que no le ganen el estrés y la ansiedad

La pandemia tiene un efecto enorme en nuestras vidas y muchos se enfrentan a retos estresantes o abrumadores y que provocan emociones fuertes. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad, tanto en adultos como niños.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demanda de atención de salud mental durante la pandemia ha aumentado debido al duelo, aislamiento, desempleo y miedo por la crisis sanitaria.

“Hay una alarmante necesidad de salud mental y emocional en el país y desinformación al respecto ya que cada vez se percibe mayor sensación de infelicidad, malestar, violencia, y todo a lo que conlleva el malestar emocional”, comenta María Fe Maldonado, directora de la primera plataforma de salud emocional ‘Centro Estar mejor’.

Hasta antes de la pandemia nos encontrábamos con un 70% de la población sufriendo algún tipo de trastorno producto del estrés y la ansiedad, cinco puntos por debajo de México, el país con mayor estrés laboral del mundo. Solo si se habla de estrés, puede provocar sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento o frustración.

Además, cambios en el apetito, los niveles de energía, deseos e intereses, así como dificultad para concentrarse, tomar decisiones y dificultad para dormir, entre otros más.

BIENESTAR EMOCIONA ONLINE

La plataforma Estar Mejor nace con el fin de ayudar a las personas, a través del autoconocimiento y la autoaceptación, a mejorar su calidad de vida. Contiene cursos que enseñan herramientas prácticas para el día a día de una manera más saludable sin necesidad de hacer algún trámite.

Podrás revisar cada curso a tu propio ritmo y cuando más lo necesites. Por “Bienestar emocional en el día a día”, con herramientas para vivir en armonía; “Buscando la felicidad”, para aprender a manejar tus emociones; y “Manejo de la ansiedad”, para aprender a identificar los síntomas y técnicas de control. Para más información puede revisar https:// centroestarmejor.com/

