¿Qué pasó con Edu Baluarte? Briela Cirilo sorprende cantando ‘Te Amo’ en concierto [VIDEO]

El grupo de Corazón Serrano es exitoso en todo el Perú por sus canciones y sus talentosas voces. Entre ellos, está la nueva integrante Briela Cirilo, quien en los últimos concierto ha estado interpretando el tema ‘Te Amo’ de su compañero Edu Baluarte. Fans se preguntan qué pasó con el joven cantante.

Briela Cirilo canta el tema de su compañero Edu Baluarte

La nueva vocalista de Corazón Serrano, Briela Cirilo, ha llamado la atención del público por su talento en el canto. Muchos señalan que cuenta con una gran voz y versatilidad para cantar diferentes temas y géneros musicales.

En los últimos conciertos del grupo de cumbia, Briela ha estado interpretando el tema ‘Te Amo’. Esta canción fue estrenada en la voz de su compañero de Corazón Serrano, Edu Baluarte. Aunque la cantante sorprendió a los fans con su interpretación, se preguntan por la ausencia del joven cantante.

Lo que reaccionaron los fans

Una fan de la agrupación compartió el video donde Briela Cirilo canta la canción con el mensaje: «Esta chica si canta de todo, nada le gana». Entre los comentarios, varios usuarios comentaron con halagos y la compararon con Edu Baluarte.

«La canción es bella en la voz de Edu Baluarte», «Briela Cirilo cantas mejor que Edu Baluarte. Linda voz», «Me encanta la voz de Edu Baluarte, pero está canción era de Briela», «Una vez más, Briela demostrando su gran calidad y versatilidad vocal. Felicitaciones!», «Miércoles! esto si suena a cumbia. Me encantó más esta versión!», fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó con Edu?

En los últimos conciertos de Corazón Serrano, varios fans han notado la ausencia del cantante Edu Baluarte. Por ello, algunas de sus compañeras han estado interpretando sus canciones.

Varios seguidores del cantante han estado especulando sobre su ausencia. Muchos aseguran que se encuentra de vacaciones laborales y otros que capaz se habría retirado del grupo. Corazón Serrano no ha emitido ningún comunicado sobre su salida, así que lo más probable es que se encuentre de vacaciones.

El cantante ingresó este año como vocalista de la agrupación y ha interpretado canciones como ‘Inténtalo Tú’, ‘Te Amo’, ‘Yo Solo Quiero Amor’, ‘Promesas de Amor’ y ‘Adiós al Amor’.