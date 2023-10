¿Qué pasó? Giacomo Bocchio sorprendido con la actitud de Gino Pesaressi en «El gran chef famosos»

¡Se viene lo bueno! “El gran chef famosos” no descansa. Tras haber celebrado el último sábado su gran final, este lunes empieza la cuarta temporada del reality culinario. Tilsa Lozano, Saskia Bernaola, Gino Pesaressi, Renato Rossini y su hijo, entre otros, son algunos de los nuevos nombres que veremos en el programa de Latina. Para esta nueva edición, Giacomo Bocchio realizó una sorprendente confesión y destacó a uno de los participantes por encima de los demás.

¿Giacomo Bocchio tiene su favorito?

Esta cuarta temporada de “El gran chef famosos” promete ser más exigente que las anteriores. A medida que pasan los programas, la competencia se pone más fuerte y dentro de todos los nuevos participantes, Giacomo Bocchio destacó la presencia de uno de ellos.

“Estoy sorprendido con la actitud de Gino (Pesaressi). Es un chico caballero, muy respetuoso, me trata de usted, me sorprende. También me trata de chef. Creo que ha investigado como lo dijo ahora en la conferencia de prensa, no lo sabía. En la pandemia empezó a cocinar un poco más y dice que va a sacar cara por los padres solteros que cocinan”, confesó Giacomo Bocchio.

Asimismo, el jurado de “El gran chef famosos”destacó que pese a las limitaciones que pueda tener Gino Pesaressi, señala que el exintegrante de Esto es Guerra está concentrado al 100% en la competencia.

“No es un cocinero innato, pero rescató que quiere aprender. Eso me gusta, también lo competitivo que es. Él se ha dado cuenta que para ser competitivo acá (en “El gran chef famosos”) hay que cocinar, si no, de nada te sirve”, agregó Giacomo Bocchio.

¿Quiénes son los nuevos participantes?

A Gino Pesaressi se le suman 11 participantes más quienes prometen dar lo mejor de sí para alzar la olla dorada a final de temporada. “Flaco” Granda, Mónica Zevallos, Renato Rossini y su hijo, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola son algunos de los nombres para la cuarta edición de “El gran chef famosos”.

Además, estará Tilsa Lozano, quien es otra participante muy criticada por los usuarios en redes. Florcita Polo, Fiorella Cayo, Christian Ysla y el “Checho” Ibarra completan la lista de 12 participantes para la cuarta temporada de “El gran chef famosos”.