¿Qué pasó? Mackeily Luján de Papillón revela los verdaderos motivos de su ausencia en los shows

Papillón es una agrupación de cumbia con grandes éxitos musicales y recorren todo el Perú llevando la descarga papillonera. Hace algunos días, los seguidores del grupo han notado la ausencia de la cantante Mackeily Luján y decidió contar los verdaderos motivos.

¿Por qué Mackeily Luján no está en los conciertos?

La cantante Mackeily Luján ingresó a Papillón hace dos años y desde entonces ha conquistado el corazón de todos sus fans. Ha interpretado grandes éxitos como ‘Vasito de Licor’, ‘Sola y Triste’, ‘Culpable’, entre otros más.

En los últimos conciertos de la agrupación, los seguidores del grupo han notado que Mackeily Luján no ha estado presente en los últimos conciertos. Varios fans se preocuparon por su ausencia constantemente. Debido a eso, la cantante decidió pronunciarse en sus redes sociales.

«Vengo aquí a reportarme después de muchos días, días súper largos. Bueno, a raíz de que muchos me están escribiendo mensajes y me han estado etiquetando en muchas publicaciones de Papillón para preguntar si yo sigo o no sigo», inicia comentando la cantante.

Luego, Mackeily Luján aclara que es por tema de salud: «Claro que sí sigo chicos, claro que sí. He estado con descanso médico porque estoy un poquito delicada de salud, pero ya esta semana me estoy incorporando para todos ustedes, bailar y gozar con la cumbia papillonera».

‘Culpable’ todo un éxito

La joven cantante ha sido bautizada como la ‘Muñequita de Porcelana’ y ha interpretado muchos éxitos, pero su último tema es ‘Culpable’. Mackeily Luján interpreta este tema con todo el sentimiento y al momento de la grabación del videoclip, demuestra sus dotes para la actuación.

A varios meses del estreno de la canción con su videoclip oficial, ‘Culpable’ de Mackeily ha sumado más de 320 mil vistas en el canal de YouTube de Papillón. Además, se ha posicionado entre las favoritas del público y la más pedida en la radio.

Mackeily Luján de Papillón ha comentado que muy pronto estará regresando a los escenarios para seguir haciendo gozar a todo su público. Además, la agrupación de cumbia ha anunciado que muy pronto se vienen varias sorpresas, nuevos éxitos y videoclips.

Papillón se encuentra conformado actualmente por Nicole Flores, Mackeily Luján, Sandra Katiuska, Ethel Pozo, Danny Loo, Eddy Martín y Johmar Reyes.