«¡Qué rabia!»: Ximena Hoyos habría mandado contundente mensaje al jurado tras su eliminación

Durante el último programa de ‘El Gran Chef Famosos’, Ximena Hoyos se convirtió en la última eliminada. Ante ello, la influencer dejó un curioso mensaje en sus redes sociales en donde se muestra molesta. Por este motivo, internautas sostienen que se trataría de una publicación dirigida hacia los jurados del reality culinario. Incluso, ella borró sus estados de Instagram momentos después. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Ximena Hoyos molesta con el jurado de ‘El Gran Chef?

Tras su eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’, muchos internautas se mostraron en desacuerdo por esta decisión, pues Ximena Hoyos se había ganado el cariño del público. Sin embargo, la influencer dejó un curioso mensaje en sus redes sociales que, instantes después, borró. Ante ello, los usuarios aseguran que se trataría de una «indirecta» hacia el jurado del programa, pues se ha caracterizado por ser muy rigurosos en varias ocasiones.

Por este motivo, el tiktoker Ric La Torre informó más sobre esta situación, pues tal parece que la influencer se habría incomodado con los miembros del jurado. «De verdad qué rabia escuchar que nos digan ‘no le ponen ganas ni ánimos’. ¿Cómo sabes eso si no nos conocen? Que se me vea calmada no significa que no le ponga ganas. Yo podría decir muchas cosas que transmiten, pero no las digo porque no los conozco lo suficiente, en fin», fue lo que publicó Ximena Hoyos.

Usuarios en desacuerdo por su eliminación

Durante el último programa de ‘El Gran Chef Famosos’, la influencer Ximena Hoyos fue eliminada, pues no convenció en la última fase del programa. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales se opusieron ante esta decisión. En la preparación del plato Kam Lu Wantán, Ximena Hoyos no pudo superar la prueba. «Volverás con fuerza para el repechaje», «No quería que se vaya», «Quiero que vuelva», fueron alguno de los comentarios de los internautas.

Incluso, ella tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos en la preparación de su plato, el cual se escogió por el cumpleaños de Giacomo Bocchio. No obstante, la actriz lidió con diversos percances, pues anteriormente se había quemado con la parrilla. Por otro lado, fue Renato Rossini (hijo) quien se salvó de la eliminación y pasó a la siguiente ronda del reality culinario. Ximena Hoyos, quien ya se había ganado un cariño de la audiencia, tuvo que dar un paso al costado.