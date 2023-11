“Que rico tener la oportunidad”: ¿Katia Palma confirma que será la conductora de Esto es Guerra?

¡Agárrate Johanna San Miguel! Katia Palma sería la nueva conductora de Esto es Guerra desde este lunes en reemplazo de Johanna San Miguel. La popular “Chata” se ausentará unos días del reality de competencia debido a presentaciones con su unipersonal en el extranjero y la producción del programa de América habría encontrado en Katia Palma el reemplazo perfecto. La ex “Santo Convento” dejó un misterioso mensaje en redes que terminaría por confirmar la noticia.

También puedes leer: “El gran chef famosos”: Retadores llegan para enfrentarse a participantes eliminados en las batallas culinarias

Katia Palma llega a Esto es Guerra

Mediante un avance emitido en su programa, Esto es Guerra anunció la llegada de una nueva conductora en reemplazo de Johanna San Miguel. Rápidamente se dispararon algunos nombres, pero fue Gino Assereto el encargado de confirmar que Katia Palma será la encargada de reemplazar a Johanna San Miguel.

“Que rico tener la oportunidad de compartir contigo en el mismo programa y sibre todo en el mismo equipo. Más rico aún saber que nos defenderás y nos apoyarás al máximo mi hermosa bella Katia Palma. Te espero con muchas ganas para darte un beso gigante y abrazarte fuerte. Eres la indicada”, señaló Gino Assereto en sus redes sociales.

También puedes leer: “Mujer fuerte y valiente”: Tilsa Lozano es elogiada tras seguir en competencia pese a quemadura de segundo grado

Al instante, Katia Palma no dudó en repostear la historia de Instagram del “Tiburón” en sus redes sociales, confirmando así que, desde este lunes, estará en Esto es Guerra.

“Me derrito”, fueron las palabras de agradecimiento de Katia Palma hacia Gino Assereto. Cabe resaltar que la participación de la actriz cómica sería por unos días, aunque tal vez pueda prolongarse por más tiempo.

Johanna se va del programa

Ante el alejamiento de Johanna San Miguel, la producción de Esto es Guerra rápidamente se “puso las pilas” y le habría encontrado el reemplazo perfecto a la popular “Chata”.

En la promoción mostrada en Esto es Guerra, se ve a una mujer llegar a las instalaciones de Pachacamac. Diversos nombres empezaron a barajarse, pero todo quedaría confirmado al escuchar la voz de la nueva conductora.

“Este lunes, ella llega el programa para poner orden”, se escucha en el video. A lo que la conductora añade: “Prefiero tomar tinner, antes de…porque en Esto es Guerra, todo puede pasar”, acota quien sería Katia Palma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @club_of_eeg1

Esto cayó como un “baldazo de agua fría” en Johanna San Miguel, quien no dudó en mostrar su disconformidad con la presunta elección de Katia Palma. “Yo la verdad no me siento bien. ¿De verdad me están haciendo esto? Peter (Fajardo), ¿es en serio?”, preguntaba San Miguel muy contrariada.

Cabe señalar que hace varias semanas se hizo público el enfrentamiento entre Katia Palma y Johanna San Miguel. Pese a que ambas compartieron momentos en “Yo Soy” hace algunos años, la relación que tenían quedó en el pasado, ya que la “Chata” señaló haber sido víctima de maltratos por parte de la actriz cómica.