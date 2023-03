¡Qué “roche”! Brunella Horna no sabe reconocer las verduras

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Qué “palta”! En la última edición del programa “América Hoy”, Brunella Horna quedó al descubierto. La producción del magazine de América no dudó en enfrentar a la popular “Bubu” con Ivana Yturbe en un reto de cocina. La esposa de Richard Acuña no tuvo más remedio que reconocer que no sabe el nombre de diversas verduras.

También puedes leer: Melissa Paredes le dice adiós a ‘Préndete’: “No me quisieron renovar”

Ivana Yturbe, quien además cumple hoy 2 años de casada con Beto Da Silva, demostró que es una capa en la cocina. La empresaria adivinó el nombre de todas las verduras que le pusieron en el cesto, ante la sorpresa de Brunella.

“No es justo, le están soplando”, reclamó Brunella. “Aparte, ella es una chef, ha estudiado cocina. Yo la iba a dejar todos los días al lugar donde estudió”, agregó la conductora.

“Experta, experta, no soy. Si sé cocinar porque engrío a mi esposo con la comida”, precisó Ivana Yturbe.

Cuando le tocó el turno a Brunella, ella entró en desesperación. El popular “Giselo” no podía aguantar la risa al ver a su compañera sufrir por no saber el nombre de las verduras.

“Papá Armando, no es justo que me hagan esto”, se quejó Brunella. Acto seguido, “Giselo” intentó ayudarla, pero fue en vano.

Mira aquí:

“Es que no sé pues. No sé el nombre de las verduras. Yo voy al supermercado”, se defendió Brunella Horna, quien solo adivinó unas cuantas verduras.

BRUNELLA HORNA SE “TRAUMA” POR EL TAMAÑO Y FORMA DEL KION

El año pasado, Brunella Horna recorría diversos mercados de la capital averiguando el alza de precios. Cuando le tocó visitar el “Mercado N°2” de Surquillo, “Bubu” quedó impresionada con el tamaño de algunas verduras.

En el momento en el que las conductoras le preguntaban sobre la receta, la joven se topó con un kion y no dudó en responder de una manera graciosa.

“Aquí está el kion, siempre lo vemos así medio raro y no sabemos cómo comprar, porque no entendemos”, afirmó Horna.

Ante esta respuesta, Janet Barboza le preguntó como uno puede saber si vale la pena.

“Porque es raro pues», acotó la modelo causando la risa de todos sus compañeros.