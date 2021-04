Compartir Facebook

El periodista Samuel Suárez dejó al descubierto a Yahaira Plasencia a través de su portal Instarándula y hasta manifestó que la mejor decisión era salir al frente y mencionar que se equivocó. Además, le aconsejó salir en historias y decir que su talento es ‘fregarla’.

“¿En serio dudas que está arrepentida? Pero claro que lo está, es posible pierda su chamba en un reality donde sin ser gran competidora, la tenían como engreída ganando un buen sueldo. Obvio que debe estar arrepentida y encima jalando al “posible despido” a sus mejores amigos del reality. (Obvio que cada quien toma sus decisiones)”, compartió en sus stories.

“En su lógica, Yaha nunca pensó que su tono COVID en un lugar lejano y desolado iba a ser descubierto, ninguno de sus invitados subió nada a sus redes de la celebración, todo estaba fríamente calculado para burlarse de todo. La criollada peruana en su máxima expresión”, escribió para finalizar.

‘LAMENTO MI PROCEDER’

Tras recibir una ola de críticas, Yahaira Plasencia se pronunció tras intervención en fiesta de Cieneguilla por su cumpleaños. La salsera hizo mea culpa.

A través de su cuenta de Instagram, la también chica reality emitió un comunicado donde manifiesta sentirse apenada por lo acontecido.

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo –que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento, solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando el algún punto, no lo comparta”, se lee en una primera parte del comunicado.

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”, continuó.

