“Que sea la última vez que me toquen este tema”, Melissa Lobatón habla sobre pelea con sus hermanas

Una de las engreídas de Melissa Klug rompió su silencio tras evidenciarse el distanciamiento con sus hermanas Samahara y Gianella.

Es por eso que Melissa Lobatón habló sobre la relación actual que tiene con sus hermanas lo que evidentemente incomodó a la hija de la ‘Blanca de Chucuito’.

“¿Qué pasó con tus hermanas, por qué ya no compartes con ellas?”, preguntó un usuario. Melissa Lobatón señaló lo siguiente: “es algo que voy a responder y que sea la última vez que me toquen este tema porque, en verdad, son miles de mensajes que tengo sobre esto”.

Sin embargo, ante la insistencia Melissa no quiso responder sobre la situación que tiene con sus hermanas y solo atinó a hablar por su sobrina Xianna.

“No es que no comparta tiempo con ellas y mucho menos no es que no pase tiempo con Xianna. Yo amo a Xianna y, en verdad, yo la he visto varias veces en la semana y no tengo que subir todo”, dijo Melissa.

No publica su vida privada

Además, la influencer recalcó que si ve a sus hermanas pero no todo tiene que estar publicando pues es su decisión mantenerlo en la privacidad de su vida sin dar detalles de lo que hace o no en su día a día.

“Al fin y al cabo es que simplemente yo no quiero subir nada, entonces, o sea, no es que no quiera subir nada para ustedes porque a mí me encanta hacer contenido para ustedes, me gusta que sepan de lo que yo hago y quiero que sepan que no necesariamente tenga que subir a otras personas para que sepan si estoy bien con esa persona o no, si es que paso tiempo con mi sobrina o no, o sea, no es necesario, está fuera de lugar eso de que me digan ay, que por qué no subes cosas con Xianna, seguro no la ves”, dijo Melissa

La hija menor de Melissa Klug aseguró que no expone toda su vida privada en las redes, pero ni siquiera mencionó a sus hermanas: “Eso es lo que ustedes no conocen porque ustedes solamente ven lo que uno publica en su teléfono, pero realmente no saben si es que esa persona solo se está tomando una foto con esa persona y de ahí la deja de lado o si realmente pasan tiempo. Son cosas que solamente ven detrás del teléfono, no saben lo que hay más allá”.