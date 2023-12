¡Qué todo fluya y que nada influya! Claudia Serpa no descarta enamorarse de una mujer

¡Le entra a todo! Claudia Serpa es hermana de Gabriela y Brenda Serpa, pero cada una ha hecho su camino por separado. La primera en mención destaca en el canto y, al igual que “Gaby”, también es actriz cómica. En las últimas horas se ha vuelto tendencia ya que ha dado mucho que hablar en su última entrevista con Christopher Gianotti para “Preguntas que arden”. En la conversación, no descartó enamorarse en un futuro de una mujer, causando gran sorpresa entre sus seguidores.

También puedes leer: “Mi abuela lo hace más rápido”: Johanna San Miguel “explota” con los “guerreros” a poco de la gran final de EEG

¿Claudia Serpa estaría con una mujer?

Actualmente, la versatilidad de las personas abunda tanto, que muchos aseguran que no existe alguien 100% heterosexual. Diversos usuarios en redes bromean con el tema y, al parecer, no estarían tan alejados de la realidad.

Claudia Serpa puede ser prueba de ello, ya que al ser consultada por entablar una relación con una persona de su mismo sexo, para sorpresa de muchos, no lo descartó.

“Te ha pasado eso que dicen “vamos a probar para ver que tal”, seguro te ha pasado”, preguntó Christopher Gianotti. Claudia Serpa no pudo evitar sentirse nerviosa ante el cuestionamiento y se sinceró en “Preguntas que arden”.

“Ay, mira, no te voy a mentir. Me he chapado a chicas. Sí he besado a chicas pero no he llegado a más. Solo fue un besito loco, nada más”, reveló Claudia Serpa. La artista bromeó con la posibilidad de que su padre vea la entrevista, pero esto no fue impedimento para que se siga “destapando”.

“Quizás sí he sentido la atracción por las mujeres. Yo aprecio la belleza de las mujeres. Si la mujer es súper regia, tiene un cuerpazo y es rubia, mejor. Hay que probar de todo en la vida”, bromeó Claudia Serpa.

También puedes leer: “Pedí tu cabeza”: Magaly Medina hace fuerte confesión tras salida de Juliana Oxenford de ATV

¿Choque y fuga?

Para Claudia Serpa, lo principal para enamorarse de una mujer sería la química. Esto sería clave para que ella pueda forjar una relación sentimental no solo con una mujer, sino también con un hombre.

“Uno se llega a enamorar, a querer o a ilusionar de la otra persona por cómo es, su personalidad, la calidad de la persona. Si tiene química conmigo, en verdad, no cierro las puertas a eso (estar con una mujer)”, confesó Claudia Serpa.

Asimismo, no descartó la posibilidad de un “choque y fuga” con una mujer. Para la artista peruana lo importante en esta vida es disfrutar y está dispuesta a hacerlo ahora que se encuentra soltera.

“Mientras uno sea soltero y no le haga daño a nadie, todo bien”, finalizó.