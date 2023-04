Compartir Facebook

¡De Las Encinas a Las Nuevas Lomas! Al Fondo hay Sitio regresó a la pantalla chica tras varios años de ausencia. El año pasado presentaron nuevos personajes y para este año se sumaron nuevos ingresos. Uno de los que más ha resaltado a sido Alex Béjar, actriz española que se ha sumado a la producción peruana interpretando a “Laia”. Béjar no es una desconocida en el medio local, ya que hace unos años mantuvo una estrecha relación con la cantante mexicana Danna Paola e incluso, hace meses fue vinculada con Merly Morello.

¿Quién es Alex Béjar?

Actualmente, Alex Béjar tiene 24 años de edad. Ha participado en diversas producciones españolas desde los 7 años, según reveló años atrás en una entrevista. El año pasado estuvo presente en Perú grabando una película que se estrenó el pasado febrero.

“Yo vine acá (Perú) el año pasado para grabar una película. Vine para la promoción, una semana o dos, y luego me regresaba a España. Durante ese tiempo me puse en contacto con los jefes de casting. Días después me habló el de Al Fondo Hay Sitio y no me lo podía creer. Tuve que cancelar mi vuelo de regreso a España, pero feliz y encantada de la vida”, reveló Alex en su cuenta de Tiktok.

¿Qué vínculo tiene con Danna Paola?

Durante su crecimiento como actriz, Alex Béjar ha trabajado en diversas producciones. Una de ellas fue la producción española Elite. La serie es reconocida a nivel mundial como una de las más rentables en Netflix y está próxima a estrenar su séptima temporada a finales de este año.

Alex Béjar apareció en Elite como una de las amigas de Lucrecia, personaje que daba vida la actriz y cantante Danna Paola. Ella se mostraba como una de las amigas que acompañaba en todo momento a “Lu” durante su etapa en Las Encinas.

Debido a que su personaje era un extra, dejó de aparecer progresivamente en la serie. Alex Béjar fue parte del cast original de Elite, la cual era conformado por Itzan Escamilla (Samuel), Álvaro Rico (Polo), Danna Paola (Lucrecia, Ester Expósito (Carla), Minna El Haddadi (Nadia), Miguel Bernardeu (Guzman), Omar Ayuso (Omar), Arón Piper (Ander), entre otros.