¿Qué vínculo une a Giacomo Bocchio con Mariana de la Vega, ampayada con el esposo de Maju Mantilla?

¡Paren todo! Mariana de la Vega vive su momento de fama, quizás, de la manera menos esperada. Tras el ampay con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, la joven deportista ha triplicado, hasta el momento, la cantidad de sus seguidores en Instagram, sin embargo, la cuenta aún sigue en privado. El jurado de “El gran chef famosos”, Giacomo Bocchio, compartiría un vínculo con Mariana de la Vega, lo cual quedó evidenciado en redes sociales ante sorpresa de muchos.

¿Qué une a Giacomo Bocchio con Mariana de la Vega?

El ampay con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, trajo consigo la tan ansiada fama. Ante esto, la deportista ya cuenta con más de 6000 seguidores en su cuenta de Instagram, la cual sigue en privado.

Un curioso detalle en su cuenta llamó la atención: sus seguidores. Para sorpresa de muchos, uno de ellos es el jurado de “El gran chef famosos”, Giacomo Bocchio. Este vínculo entre ambos viene desde antes del ampay, ya que el chef ya figuraba como uno de sus seguidores.

Este detalle no pasó desapercibido por usuarios en redes sociales, quienes tomaron con humor este suceso. “Avísenle a Katia”, “Si no es con Milett que no esté con nadie”, “Giacomo, cuidado con tu relación”, “Te atrapamos Pimpollo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, Giacomo Bocchio no sería la única persona del medio que sigue a Mariana de la Vega. En su cuenta de Instagram se puede ver que Rinaldo Cruzado, Jefferson Farfán, André Carrillo, todos exjugadores de Alianza Lima, siguen a la deportista.

Brenda Carvalho, Macarena Gastaldo, Joselito Carrera, entre otros, son algunas figuras que también siguen a Mariana de la Vega. Esto demostraría que el nombre de la deportista no está tan alejado del medio de la farándula, como se pensaba en un inicio.

Mensaje contundente

Tras la avalancha de críticas, Mariana de la Vega tomó una radical decisión: borró todas sus fotos de Instagram y puso su cuenta en privada. Sin embargo, tras varias horas de silencio, decidió mandar un contundente mensaje por la mencionada red social, lo cual despertó la curiosidad de muchos.

“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos”, se puede leer en el post que compartió en redes. Esto sería una descripción del momento que está viviendo, tras el ampay con el esposo de Maju Mantilla.

“Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es aceptarlo y volverse parte de el hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige aprendizajes continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, darle espacio”, finalizó su post.