«Queremos que esto sea para siempre», Yiddá y Julián revelan secreto de su relación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una de las parejas mejor consolidadas que nacieron producto de un programa reality llamado Combate son Yiddá Eslava y Julián Zucchi quienes ya pasaron los 8 años de relación y siguen demostrándole al mundo entero que si se puede construir una bonita familia con muchas ganas y voluntad.

De todas las parejas nacidas en un programa de competencia Yiddá y Julián han sido el dúo perfecto que supo complementarse a pesar de las dificultades.

Hoy con dos hijos y gozando de una familia ya constituida han revelado uno de sus secretos para seguir reforzado la relación que año tras año alimentan de confianza, amor y respeto.

A través de sus redes sociales Yiddá compartió que actualmente esta llevando terapia de pareja junto a Julián y no porque tengan peleas recurrentes sino que desean conocerse mucho más identificar defectos y corregirlos para que feliz relación no tenga un punto final.

“No sé si lo hemos contado, pero nosotros estamos en terapia de pareja porque nos amamos y queremos que esto sea para siempre”, respondió Yiddá a la interrogante de un usuario.

Ambos han sabido realizar diferentes actividades que los han unido más como pareja siendo uno de ellos un stan up donde cuentan sus experiencias desde la perspectiva de ellos, los pro y contras de lo que es formar una familia.

Ambos vienen siendo una pareja ejemplo para su más de millón de seguidores que cuenta en sus redes sociales y que ven en la bella Yiddá y en el argentino Julián un referente para sus relaciones.

Yiddá Eslava reveló que sufre de una extraña enfermedad

La esposa de Julián Zucchi se animó a comentarles a sus seguidores que sufre de una enfermedad que le ocasiona desmayos continuos.

Yiddá Eslava sorprendió al casi 2 millones de seguidores que tiene en redes sociales al compartir un video en el que sufre de un fuerte desmayo. Se puede ver que su esposo tuvo que llamar a los paramédicos para que se aseguren de que Yiddá estaba fuera de peligro.

Mira también: Said Palao: “Le doy tranquilidad a Ale”

Es por eso que Yiddá se pronunció en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores, cómo fue que empezó a tener esos desmayos. Yiddá reveló que sufre de una enfermedad llamada migraña vestibular.

“Es un desmayo producto de algo que yo tengo, es una afección que se llama Migraña Vestibular. ¿Por qué lo publico? Porque me parece importante compartir con ustedes algo que me parece importante compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí”, señaló Yiddá.