Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En Arequipa, solo una empresa está autorizada para producir oxígeno medicinal y las colas para conseguirlo son interminables.

En medio de la crisis por el coronavirus y el ascenso de números de infectados, en Arequipa, se forman largas colas todos los días y a todas horas con el único fin de lograr conseguir oxígeno medicinal en el único local autorizado en la región: la planta Praxair.

Frente a la crisis, y a las bajas las temperaturas de la ciudad, hay quienes no lograr conseguir el insumo medicinal. Esta vez fue una mujer la que rompió en llanto pues, según relató, no logra conseguir el oxígeno, ya que al llegar a la puerta de la empresa los trabajadores le indican que, al no contar con ticket no puede ser atendida.

No te lo pierdas: ¡A usar el protector facial! Estas son las nuevas reglas para usar el transporte público

“No es justo, nosotros venimos aquí para salvar la vida de nuestros familiares no para hacer negocio”, indica la mujer en medio de las lágrimas. Además, contó que para estos días tuvo que prestarse oxígeno de otras personas para que su padre con COVID-19 pueda sobrevivir.

Por otro lado, demás pobladores que van en busca del tan ansiado oxígeno, cuentan que existen inescrupulosos que compran el medicamento para luego revenderlo a precios excesivos aprovechándose de la necesidad de la gente por salvar a sus familiares.

Cabe resaltar que la mayoría de las personas que compra el oxígeno lo hace porque trata a sus familiares en casa. Otro factor en contra, es que la empresa no labora domingos, un día menos para alguna de las familias que lo necesita.

Entérate más: Minsa: donan 100 mil mascarillas y equipos para lucha contra el coronavirus