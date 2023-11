“Quería coge** terminando la entrevista”: Jaime Bayly confiesa su más íntimo deseo con Larissa Riquelme

¡Tremenda confesión! Jaime Bayly siempre ha causado polémica con sus declaraciones. Recientemente abrió su canal de YouTube, donde revela pasajes poco conocidos o desconocidos de su vida. En uno de los últimos episodios de su canal, se refirió a Larissa Riquelme, la recordada “novia del mundial Sudáfrica 2010”. El periodista reveló que con la paraguaya tuvo un íntimo deseo y no escatimó en contar los detalles.

Jaime Bayly y su más profundo deseo con Larissa Riquelme

Jaime Bayly siempre da que hablar con sus declaraciones. Esta vez captó los portales de espectáculos al realizar íntimas confesiones sobre una de sus entrevistadas más famosas. El también escritor contó con lujo de detalles que tuvo más de un deseo íntimo por Larissa Riquelme.

“Larissa Riquelme llegó a Lima para hacer unos anuncios, promociones publicitarias creo. Y entrevistándola tenía muchas ganas de besarla y llevármela a la cama”, empezó diciendo Jaime Bayly.

Asimismo, el periodista se sinceró y señaló que durante toda su carrera y en todas sus entrevistas, la única vez que tuvo esa sensación fue con Larissa Riquelme. Jaime Bayly resaltó la belleza y los atributos de la modelo paraguaya y señaló que eso le llamó más la atención.

“Es la única vez en mi vida, y son 40 años haciendo entrevistas entrevistando a mujeres muy lindas y hombres muy guapos. Pero es la única vez en mi vida que he estado entrevistando a una mujer y pensaba que terminando la entrevista quería coge**”, acotó Jaime Bayly.

“Miraba sus labios, sus pechos, sus piernas y nunca me había ocurrido ni me ocurrió después que sentí un deseo erótico tan poderoso. Tuve unos levantamientos en mi cuerpo que pensé que luego de la entrevista tendría un encuentro con Larissa Riquelme, pero no fue así”, agregó el “Niño terrible”.

Le insistió

El deseo de Jaime Bayly fue tanto, que también cuenta que luego de la entrevista no se quedó de brazos cruzados. Por tal motivo, tuvo la osadía de llamarla y pedirle que se de a cabo ese encuentro tan esperado por él, pero fue “choteado”.

“La llamé y llamé, le pedí y pedí, pero, ella por supuesto volaba mucho más alto y no se rebajó, así que me quedé con las ganas”, señaló Jaime Bayly.

Cabe resaltar que en algún momento, la paraguaya también fue entrevistada por un medio de comunicación peruano y no ocultó su gusto por el periodista y escritor.

«Jaime es muy guapo. No imaginé que sería así conocerlo. Es muy lindo, mi tipo de hombre. Me gustan así, que huelan bien y que tengan las manos muy suaves», contó hace 13 años.