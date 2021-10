“Quería ser vedette desde pequeña”: Isabel Acevedo hace curiosa revelación

Compartir Facebook

Durante la última edición de ‘Reinas del show 2’, Isabel Acevedo o simplemente ‘’La Chabelita” hizo curiosa revelación sobre su infancia y no tuvo problemas en decirlo frente a Gisela Valcárcel.

La bailarina que se destaca en la competencia de baile y hasta hoy, es una de las favoritas a llevarse el trofeo, confesó que quiso seguir los pasos de la popular ‘Señito’ y llevar lentejuelas, bailar y cantar.

Este hecho sorprendió a los presentes, el jurado quedó atónito con su revelación, mientras que ‘Chabelita’ soltó sin ningún problema cómo pensaba de niña: “En inicial mi profesora me preguntó que quería ser de grande y yo le dije: ‘Miss, yo quiero ser vedette’.

De otro lado, Isabel Acevedo tuvo un mágico performance, aunque comprende que la competencia está dura, ella asegura que no bajará los brazos.

“No sería mala idea congelar mis óvulos”

La bailarina Isabel Acevedo, más conocida como ‘Chabelita’ reveló que no tendría problemas en congelar sus óvulos ante la falta de una pareja. A su edad, ella solo disfruta de la soltería y “lo que tiene que llegar, llegará”.

“No sería mala idea congelar mis óvulos porque yo prefiero estar más preparada psicológicamente y disfrutar un poco más la etapa en la que estoy ahora, tengo varias amigas que lo han hecho”, dijo la participante de ‘Reinas del show’.

Asimismo, la exchica reality reveló uno de sus máximos secretos para conquistar. “A mí me gusta engreír a mi pareja por el estómago, me gusta cocinarle, prepararle el desayuno”.

De otro lado, Chabelita respondió a lo dicho por Milena Zárate quien la tildó de inmadura y que no está preparada para convertirse en madre. “Actualmente no me siento en una etapa para ser mamá, siento que mi edad perfecta sería a los 34 o 35 años. Ahora quiero vivir, conocer, trabajar y tener cosas más estrables y, a partir de eso, ya podría tener un bebé”.

