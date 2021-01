‘Quico’ postula como Gobernador

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Carlos Villagrán, quien le dio vida a ‘Quico’ en El Chavo del 8, presentó su solicitud como precandidato para la gubernatura y alcaldía de Querétaro, en México.

El actor de 76 años se postuló por el Partido Querétaro Independiente, que determinará, el próximo 8 de febrero, cuál de dichos registros procederá. Villagrán expuso que sus principales prioridades están relacionadas con el combate a la inseguridad y a la pobreza.

Mira también: Luciana Fuster con Marc Anthony

“Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo”, indicó el actor después de realizar su registro oficial. Como se recuerda, el popular ‘Quico’ estaba en duda de incursionar en política, ya que no era algo que le llamaba mucho la atención.

En diciembre, Villagrán había declarado la posibilidad de postularse para un cargo de elección popular. “Nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así.

Mira además: Rodrigo González y Gigi Mitre critican a ‘Choca’ por ir a ‘tono’

Mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Quico, ‘Chusma, chusma’ –exclamó con la voz de ‘Quico’–, y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué», fueron las palabras que difundió el diario local El Universal Querétaro; pero el último domingo el humorista realizó los registros para dos cargos de elección popular.

En 2015, el actor estuvo cerca de competir por alguna candidatura en el estado por el Partido Encuentro Social.

Entérate de más: Samahara Lobatón sobre Youna: “Tenemos una relación de padres”