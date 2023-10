¿Quién es el famoso futbolista con el que Jossmery Toledo habría tenido un «choque y fuga»?

Durante la reciente transmisión del programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora deslizó la posibilidad de que la modelo Jossmery Toledo tuvo un «choque y fuga» con un conocido futbolista de la selección. Por si fuera poco, Magaly Medina mencionó que también vio el nombre y es un jugador «casado y bien portado». Sin embargo, tal parece que este futbolista sería otro de los vínculos amorosos que tuvo Jossmery Toledo. Ante ello, las redes sociales explotaron inmediatamente al querer conocer de quién se trata. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Te deseo como nunca deseé a nadie”: Jossmery Toledo desenmascara a Paolo Hurtado con pruebas de chats

Jossmery Toledo habría tenido un amorío con un jugador casado

La conductora Magaly Medina no pudo revelar el nombre del futbolista con el que Jossmery Toledo habría tenido un amorío, pues Paolo Hurtado no se lo autorizó a la periodista. Por eso, la conductora de televisión solo atinó a dar algunas pistas. Ella mencionó que el jugador era un hombre casado y que se mostraba a menudo con su esposa.

«Hay otros más en esa lista, que yo no voy a decir, tendrías que decirlo tú en todo caso, porque supongo que son amigos tuyos. Hay un jugador seleccionado que es casado, que ella (Jossmery) te acepta que ha estado con él», dijo Magaly. «Sé de quiénes se trata (los jugadores nombrados por Josmery), pero el que más me asombró fue un jugador de la selección peruana que tiene esposa, se luce con la esposa en todo evento, en toda fiesta. Eso es lo que a mí más me asombró», finalizó la popular ‘Urraca’.

También te puede interesar leer: “Te deseo como nunca deseé a nadie”: Jossmery Toledo desenmascara a Paolo Hurtado con pruebas de chats

Su tóxica relación Paolo Hurtado

Por otro lado, recordemos que la modelo Jossmery Toledo contó su versión de los hechos sobre su tóxica relación con ‘Caballito’ Hurtado. La modelo estuvo en ‘Amor y Fuego’ para contar toda su verdad sobre su amorío con Paolo Hurtado. Ella sostuvo que en su primer encuentro con el jugador no sintió atracción, pues él tenía una actitud déspota. Además, confesó que era Paolo Hurtado quien le escribía y la invitaba a salir. Incluso, reveló que Paolo Hurtado le enviaba regalos en un inicio y que conocía que estaba casado. Sin embargo, él tenía problemas con su esposa Rosa Fuentes, según la versión de Jossmery Toledo.

Por otro lado, mostró todos los mensajes amorosos que ‘Caballito’ Hurtado le enviaba a la modelo hasta convencerla de que realmente estaba enamorado. Para el asombro de muchos, Jossmery Toledo reveló que Paolo Hurtado la veía un día y al siguiente se iba con su aún esposa Rosa Fuentes. No obstante, el jugador siempre buscaba justificar todas estas acciones. “Me decía que no tenía nada con la mamá de sus hijos, que solo tenían una relación de padre. Sin embargo, con todos los regalos que le hacía a ella, ya no sé. Yo estaba con él porque estaba cegada y enganchada”, contó.