«Quien no tiene un tema de necesidad»: Examiga de Rosángela Espinoza justifica préstamo de dinero

Un drama se desató en las redes sociales luego de que Rosángela Espinoza acusara públicamente a su examiga, Karen Ortiz, de utilizar su nombre para solicitar préstamos y favores a amigos y conocidos.

Tras las denuncias, Karen Ortiz rompió su silencio y se sinceró en una entrevista exclusiva en «Magaly TV La Firme».

Karen Ortiz rompe su silencio

En medio de lágrimas, Karen Ortiz admitió haber pedido dinero a un amigo de Rosángela, porque atravesaba dificultades económicas, pero negó ser una estafadora.

«A ese chico yo le dije préstame 500 dólares porque quiero pagar mi departamento. Sí le pedí lo reconozco, pero quien no tiene un tema de necesidad. Eso no quiere decir que porque tú (Rosángela Espinoza) tienes más pantalla puedas hacer basura a alguien», aseguró la joven.

Mira también: Janet Barboza critica a Paula Arias por pastillas de adelgazamiento: “Eso se llama estafa”

Sin embargo, las consecuencias de la acusación de Espinoza la han llevado a una profunda depresión. Incluso confesó haber intentado quitarse la vida y haber recibido amenazas por parte de seguidores de la «Chica Selfie».

Karen expresó: «Ayer intenté matarme. Me acaban de llamar para que me retire de mi departamento, por la moral, porque ella está declarando estas cosas. Para… para por favor». La joven afirmó que no está tratando de escapar a Estados Unidos, a pesar de las circunstancias difíciles.

Karen Ortiz subrayó la importancia de entender que las personas pueden enfrentar momentos de necesidad, sin que eso signifique que sean estafadoras. Pidió comprensión y empatía para su situación y para quienes pasan por circunstancias similares.

No solo le pasó a Rosángela Espinoza

El drama entre Rosángela Espinoza y su examiga Karen Ortiz continúa, causando un intenso debate en las redes sociales.

En TikTok, otras personas han contado sus experiencias con Karen Ortiz. También denuncian a la examiga de Rosángela, pues la acusan de pedirles dinero y nunca devolverlo.

Mira también: ¡Casi se va de cara! Rosángela Espinoza protagoniza caída y Micheille Soifer se burla

El video de advertencia de Rosángela Espinoza ha servido a otras personas para contar sus experiencias personales sobre estafas de dinero. Es sorprendente que haya coincidencia, pues nombran a la misma chica. El tiempo dirá quién miente y quién dice la verdad.

Los detalles sobre este problema y sus consecuencias siguen siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo peruano. La lección para ser: hay que tener cuidado con las personas con quienes te relacionas.