¿Quiénes son? Jonathan Maicelo revela que futbolistas de la selección peruana le escriben a Samantha Batallanos

¡Tranquilo “Batedía”! Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos viven un feliz idilio de amor. Tras varios meses juntos, la pareja se ha consolidado como una de las más sólidas del medio del espectáculo, sin embargo, no faltan algunas personas que intentan “bajarse” la relación. Esto fue revelado por el boxeador, quien “echó” a algunos jugadores de la selección peruana, pues aseguró que le escriben a su novia e incluso confesó que son seleccionados “casados y con hijos”.

Jonathan Maicelo “explota” contra seleccionados peruanos

Tras varios meses de relación, Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos se encuentran más enamorados que nunca. Prueba de ello lo dieron en el programa “Todo se filtra” de Panamericana Televisión, donde asistieron como invitados estelares de Samu Suárez.

En el espacio de espectáculos, Jonathan Maicelo no tuvo reparos en “echar” a más de un jugador de la selección peruana y se mandó con todo. El popular “Batedía” reveló que algunos futbolistas de la blanquirroja le escriben a Samantha Batallanos, pero ahí no quedó la cosa.

El púgil también señaló que estos futbolistas son casados y tienen hijos, lo cual sorprendió al propio Samu Suárez, conductor de “Todo se filtra”. «Manda corazoncitos a sus historias y encima tienen mujer. No se puede decir el nombre. No solo es uno, son varios y son de la selección y tampoco lo son», reveló Maicelo.

Además, Jonathan Maicelo acotó: «Justamente le dan like a las historias porque no lo ven su mujer. Pero si tú tienes una mujer y le das like a un foto se dan cuenta, pero a las historias no».

Pese a esta acusación, Jonathan Maicelo señaló que no ha “parchado” a ninguno de los jugadores de la selección peruana que le escriben a Samantha Batallanos, ya que él es “una persona respetable”.

Suenan las campanas

Hace unos meses, la popular parejita estuvo como invitada en el set de “América Hoy”, donde dejaron notar lo enamorados que están. Ambos se mostraron muy “acaramelados” y fue Ethel Pozo quien le preguntó a Jonathan Maicelo sobre los planes a futuro que tenía con Samantha Batallanos.

“Estás en tu mejor momento, tienes una preciosura de pareja. ¿Han hablado de matrimonio?”, preguntó Ethel Pozo. Ante la interrogante, Jonathan Maicelo no dudó en responder y dio un anuncio “bomba”.

“Sí, hemos hablado de matrimonio, negocios, de muchas cosas la verdad. Ella se ríe, se asusta. Hemos hablado de todo la verdad, tenemos bastante comunicación. Paramos juntos todo el día”, confesó un enamorado Jonathan Maicelo.

“En el boxeo y en los negocios es rudo. Pero conmigo es distinto. Es un gatito tierno y yo soy gatuna, así que me encanta su personalidad. (…) es sumamente romántico, detallista, bastante dedicado a mí y a nuestra relación”, reveló Samantha Batallanos.