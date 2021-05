Compartir Facebook

Michelle Soifer llegó a encender verdaderamente el set de ‘Yo soy’. Esta vez fue noticia luego de un altercado con su colega en la mesa de jurados, Mauri Stern, dejando en asombro a más de uno.

Y es que luego de la presentación de dos pequeños en “Yo Soy: Nueva generación”, Karen Schwarz le dio el pase a la exchica reality Michelle Soifer, sin embargo, al parecer el productor musical Stern quería tomar la palabra. Esto último, dio pie a que cantante peruana expresara su incomodidad.

“Dicen ‘Michelle’ y el señor Mauri ya quiere hablar”, señaló la exchica reality, generando molestia en el exintegrante de Magneto.

“Vamos a explicarle poco a poco la esencia de ‘Yo Soy’. No te desenfoques de los niños, enfócate en ellos”, manifestó el productor musical. “No venimos acá a discutir. Venimos a cuidar el legado de nueve años de ‘Yo Soy’, añadió.

Mauri agregó que a Michelle le gustaba buscar confrontaciones. “Tienes esa cosa de buscar pelea donde no hay. ‘Yo soy’ no es un reality”, concluyó el jurado del programa de imitaciones haciendo referencia a Esto es guerra.

Por su parte, Soifer no se quedó callada y se defendió. “Señor Mauri, si usted no ha hecho televisión, no tiene por qué estar acá… Menos desmerecer la trayectoria y trabajo de nadie. Yo orgullosamente vengo de un reality en el cual participé 10 años”, dijo la intérprete de ‘La nena’.

