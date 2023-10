¡Quiere choque de espadas! La “Uchulú” confiesa su amor por Renzo Spraggon: “Me gusta porque es hombre”

¡Se manda con todo! La “Uchulú” es uno de los personajes, hoy por hoy, más querido por “Chollywood”. A raíz de su participación en “La Casa de Magaly”, la actriz cómica ha ganado mayor popularidad y en una reciente entrevista confesó estar enamorada de Renzo Spraggon. Según señala la pelirroja, el argentino tiene un “cuerpazo” y eso es lo que más le llama la atención.

También puedes leer: “Sin ti me siento mal”: Jossmery Toledo se pone sentimental en redes sociales ¿por Paolo Hurtado?

La “Uchulú” se manda con Renzo Spraggon

Durante su paso por «La Casa de Magaly», la «Uchulú» siempre mostró su gusto por Renzo Spraggon. Incluso, en uno de los capítulos, la actriz cómica se quejó con la producción del reality al ver que el argentino no le llegó a bailar como si lo hizo con las otras chicas.

Recientemente, la “Uchulú” fue entrevistada en “Hablemos de Belleza” y contó varios detalles sobre su estadía en “La Casa de Magaly”. La pelirroja no tuvo reparos en señalar, una vez más, que se “muere” por Renzo Spraggon.

También puedes leer: ¿Estuvieron en salidas? Rodrigo Cuba y Fabianne Hayashida hacen insólita revelación sobre su pasado

«A mí me encanta. Tiene un cuerpazo. Me gusta porque es hombre pues», señaló la “Uchulú”, quien también admitió no haberlo conocido aún a profundidad.

«No he tenido mucho tiempo para conocerlo, pero ya pues Rencito, llamame para una salidita. Tú sabes», añadió la youtuber de Pucallpa.

Quiere con el argentino

La “Uchulú” se llevó más de una desazón en “La Casa de Magaly” y uno de ellos fue que Renzo Spraggon no le bailara al inicio del reality. En señal de reclamo, la propia “Uchulú” habló con la producción y les exigió escenas con Renzo.

“Vengo a hacer un reclamo, una queja. Yo he estado ahí sentadita en la piscina como quien no quiere nada y el argentino se dio cuenta, pero se hizo el loco. Renzo (Spraggon) le bailó a todas menos a mí, así no es”, señaló “La Uchulú”.

“Quiero dormir con el argentino (Renzo Spraggon). Tiene unos brazos grandes y una espaldaza, con eso puedo construir una casa”, señaló en un primer momento.

Sin embargo, el momento jocoso de la noche fue cuando explicó sus motivos por los cuales quiere dormir con el ex de Marina Mora. “Para que me defienda del tunche pues, del fantasma. Dormir abrazaditos para que haya choque de espadas”, agregó la actriz cómica.