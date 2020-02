Quiere encerrar 35 Años a Luis Castañeda Lossio

Por constituir una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima, el ex alcalde Luis Castañeda Lossio podría ser sentenciado a 35 años de cárcel, por la sumatoria de los delitos por los cuales lo acusa la fiscal Milagros Salazar, y que son lavado de activos, colusión y asociación ilícita para delinquir.

Salazar precisó ante la jueza María Alvarez, que en el juicio que se le viene, a Castañeda Lossio lo acusarán por colusión agravada que se castiga con 12 años de prisión; por lavado de activos agravada, que se sanciona con 13 años y 4 meses, más 10 años y 4 meses por asociación ilícita para delinquir.

“La sumatoria da un total de 35 años 8 meses, que tiene que ser sometida bajo las reglas del concurso real (…) 35 años que es el tope”, precisó ante la jueza e hizo la misma relación para los otros dos acusados, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra, quienes irían a prisión por 23 años y 26 años, respectivamente.

La fiscal acusa a Castañeda Lossio de recibir 480 mil dólares de las constructoras OAS y Odebrecht, a las que benefició con el contrato de obras públicas durante sus gestiones al frente del municipio limeño. Por eso solicitó 36 meses de prisión preventiva para los tres acusados.

LLAMAN ATENCIÓN

La fiscal debió aclarar su posición frente a Luna Gálvez, ante la exigencia de su abogado, porque primero afirmó que lo iban a acusar por asociación ilícita en la forma básica, que conlleva 3 años de prisión, pero luego afirmó que era en la modalidad de agravada, que tiene un pena mayor de 10 años de cárcel.

El abogado de Luna también criticó a la fiscal por sólo presentar un elemento de convicción contra su patrocinado, con lo cual no puede adelantar penas de cárcel por 10, 20 o 30 años.

La jueza intervino para solicitar a la fiscal ser más precisa en su posición. “Señora jueza, le pido disculpas si no he sido clara y voy a absolver lo que usted me está pidiendo, la asociación ilícita en estricto es agravada porque la organización responde al objetivo de cometer esos delitos penales”, indicó.

EL DATO

La jueza también llamó la atención a Giselle Zegarra por interrumpir y darle datos a su abogado cuando éste exponía su defensa.