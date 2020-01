¡Quiere guerra! Trump concentra tropas en Kuwait

Washington.– Unos tres mil 500 soldados de infantería empezaron a ser enviados a Kuwait, que será la plataforma de contra ataque de Estados Unidos a Irán, mientras el presidente Donald Trump adelantó que usarán “nuevas armas” para responder cualquier agresión iraní contra sus bases militares o ciudadanos.

A través de Twitter, Trump hizo gala del poderío militar estadounidense y advirtió que, en ningún momento, dudará en usar el equipamiento militar de alta tecnología que poseen para golpear al enemigo que ose atacarlos, en una clara advertencia a Irán tras el asesinato del general Qasem Soleimani en Bagdad.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

