«Quiere llamar la atención», le dice Walter Obregón al ‘Mero loco’

La popular Susy Díaz nuevamente dando de que hablar en los medios pero esta vez por haber regresado con su ex pareja Walter Obregón quienes regresaron de México después de haber disfrutando de unas ricas vacaciones como si no hubiera pasado nada.

Como se recuerda recientemente se supo que Susy le había pagado el viaje a Walter después de haberlo señalado como infiel y por su ex pareja como una persona que maltrataba a las mujeres lo que ha causado indignación en redes por el mal proceder de la artista quien caso omiso hizo a todo lo que se dijo de quien ahora dice querer mucho.

Ante este escándalo la ex pareja de Susy el recordado ‘Mero loco’ salió a hablar cosa que no habría sido de agrado de Susy ni de Walter pues el ex de la rubia dijo que Walter era un aprovechar y un vago que quería colgarse de la fama de Susy.

“Qué puedo decir de ese señor… Yo tengo mi negocio, dependo de mí mismo y solo está hablando porque quiere llamar la atención. Como está desaparecido, él no ha superado a Susy”, comenzó diciendo Walter en su defensa.

No confirma reconciliación

Ante este panorama el popularmente conocido como el ‘Príncipe de Huarmey’ no quiso confirmar su retomo su relación con Susy pero si recalcó que es una mujer a la que le tiene mucho aprecio por todo lo que hizo por el en su momento.

“Susy ha sido una mujer que sumó mucho a mi vida desde que la conocí y después del pleitazo que pasó (la denuncia que le hizo su ex), nunca dejé de tener comunicación con ella, por eso es que me valora”, agregó.

Asimismo, aseveró que conoce a Susy desde hace mucho tiempo ya que lograron convivir pero no duraron mucho por tema de trabajo y por falta de tiempo que impedí que su relación creciera sanamente.

«El amor está ahí, vivimos dos años juntos, al principio (cuando se separaron) me chocó bastante. Nuestra separación se dio por nuestros trabajos. Susy quiere un hombre que esté pendiente de ella y es celosa, pero nuestros negocios hicieron que nos distanciáramos, así que veremos qué va a pasar”, finalizó diciendo Walter.