¡Quiere que la engrían! Fiorella Retiz hace peculiar comentario en redes: ¿encontró nuevo galán?

¿Este será su año? Fiorella Retiz empezó el 2024 con buenas noticias. La reportera será comentarista en un nuevo proyecto de la Liga 1 Max y lucirá, nuevamente, todos sus conocimientos del mundo de la “pelotita”. Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es una reciente publicación en sus redes sociales, donde dejó un peculiar comentario y usuarios especulan que sería una indirecta para un nuevo galán.

¿Fiorella Retiz encontró el amor?

El 2023 fue un año de catarsis para Fiorella Retiz. Alejada de las pantallas luego de su ampay con Aldo Miyashiro, la comunicadora se mostró en “La Casa de Magaly”. Este reality le dio mucha popularidad y empatía con el público, quienes le mostraron su cariño en la calle, según ella mismo confesó.

Las pilas para el 2024 están recargadas y Fiorella Retiz aprovechó para veranear en las playas de Cancún. Hace poco, la reportera sorprendió a todos con una publicación en sus historias de Instagram, donde dejó con la intriga a los cibernautas.

El mensaje fue tan enigmático que despertó las suposiciones de sus seguidores, quienes señalaron que quizás la exreportera de “La Banda del Chino” ya habría encontrado el amor.

“Siempre espectadora, algún día protagonista”, posteó Fiorella Retiz en sus redes sociales. El texto lo puso en una foto de una pareja recién casada y, quizás, visualizaba su futuro no muy lejano. ¿Querrá encontrar el amor pronto?

¿Su momento más humilde?

La comunicadora recientemente ha incursionado en el mundo del Tiktok y ahora se luce haciendo EN VIVO para deleite de sus seguidores. Hace algunas semanas, realizó una transmisión junto a una de sus amigas, quien la “echó” al hablar de sus amores.

“Tú has tenido tus momentos humildes, pero también humillantes jajaja. Mejor no me hagas hablar”, indicó la amiga de la Retiz. Ante esto, la reportera no tuvo más reparo que respaldar lo dicho por su amiga. “Sí, en algún momento tuve mi momento bien humillante”, acotó la rubia.

Esta confesión desató un revuelo en su transmisión, ya que muchos consideraron esa frase como una indirecta bien directa para Aldo Miyashiro. Los usuarios no se quedaron callados y expusieron a Fiorella Retiz en los comentarios.

“Alaaa, mejor etiqueta a Aldo Miyashiro”, “como siendo tan bonita te puedes meter con ese feo”, “ese fue tu momento wantán”, “porque te metiste con alguien casado?”, “tu momento recontra humillante, de eso no hay duda”, señalaron los usuarios.