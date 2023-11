¿Quiere ser entrenador de la selección peruana? Claudio Pizarro revela sus deseos para su futuro en el fútbol

¿El “Capi” de entrenador? Claudio Pizarro es el peruano más exitoso en el extranjero. Siendo leyenda en Bayern Munich y Werder Bremen, el “Bombardero de los Andes” se retiró hace algunos años del fútbol profesional, dejando impresionantes récords a nivel mundial. Consultado por sus aspiraciones futuras en el mundo de la “pelotita”, el excapitán de la selección peruana reveló si le gustaría ser entrenador en alguna oportunidad.

¿Claudio Pizarro dirigirá a la selección peruana?

Uno de los grandes referentes del fútbol peruano en el extranjero es Claudio Pizarro. El delantero nacional hizo su gran aparición en Alianza Lima y tras un espectacular partido donde anotó 4 goles, fue vendido al Werder Bremen.

Sus buenas actuaciones el fútbol europeo hicieron que Claudio Pizarro paseé su fútbol por grandes equipos. Werder Bremen, Chelsea, Bayern Munich, entre otros, pudieron gozar de los goles del “Bombardero de los Andes”. Además, es uno de los pocos jugadores que puede darse el lujo de haber sido dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola.

Justamente el español siempre ha tenido palabras para el delantero peruano. El exentrenador del Barcelona considera a Claudio Pizarro un referente y consideró que si lo hubiese dirigido cuando el delantero tenía 24 o 25 años, hubiese sido uno de los mejores futbolistas del mundo.

Asimismo, Pep le vio condiciones de entrenador de fútbol a Pizarro, por lo que en todo momento lo instaba a seguir esa carrera. El excapitán de la selección peruana despejó todas las dudas y reveló finalmente cuál será su futuro en el fútbol. “¿Serás entrenador algún día?”, le preguntaron, a lo que él respondió escuetamente: “No”.

Seguramente, estas palabras desilusionarán a Pep Guardiola, quien en algún momento no dudó en comparar a Claudio Pizarro con Karim Benzema. «Siempre le decía que me habría encantado entrenarlo con 24 o 25 años. Es uno de los mejores definidores que he visto en mi vida. Tenía cualidades similares a las de Benzema», comentó Guardiola en conferencia de prensa.

Reacción de usuarios

Muchos hinchas de la selección peruana se quedaron con las ganas de ver a Claudio Pizarro en el mundial Rusia 2018. El mismo exdelantero confesó que ese fue uno de los golpes más duros en su carrera y cuando se pensaba que se quería cobrar la revancha desde el banquillo de la bicolor, sucedió todo lo contrario.

Por ello, diversos usuarios reaccionaron al divertido “ping pong” al que fue sometido y señalaron que debería hacerle caso a Pep Guardiola.

“Capi, hazle caso al Pep”, “serías un gran entrenador”, “podrías ser como Guardiola o Mourinho”, “te iría bien como entrenador”, “ojalá reconsideres tu decisión”, se lee en los comentarios en redes.