Quieren al ‘Tigre’ para Boca Juniors

El nombre de Ricardo Gareca vuelve a sonar desde Argentina. Esta vez no para ponerse el buzo de la selección albiceleste, sino del club donde jugó por cuatro años, de 1981 a 1984, Boca Juniors. La escuadra xeneize fue eliminada de la semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate, y la dirigencia comenzó a buscar el reemplazo de Gustavo Alfaro para la próxima temporada, pese a que Boca marcha líder en la liga local.

Un viejo conocido, el extécnico de Universitario, José Bazualdo, propuso al ‘Tigre’. “En estos momentos, de los que hay, a mí me gusta el ‘Flaco’ Gareca. No hay muchos técnicos tampoco para este momento. No hay entrenadores a la altura de un club como Boca”.

Asimismo, el interés de Boca Juniors por el ‘Tigre’ no es nuevo. Tal y como declaró hace unos días el presidente bostero, Daniel Angelici, el año pasado se contactó con Gareca para proponerle el puesto como DT tras perder la final de la Libertadores.

Si bien la respuesta de Gareca cada vez que fue consultado por una posible marcha fue indicar que tiene compromiso con la selección peruana, los problemas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) podrían hacerle cambiar de opinión.