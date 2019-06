El alcalde de La Victoria George Forsyth llegó ayer a la sede del 17 Juzgado de Familia de la Corte de Lima para dar su descargo ante la denuncia interpuesta por su aún esposa Vanessa Terkes por violencia familiar. El popular ‘Ken’ llegó al promediar las 8:30 de la mañana, media hora después también llegó la actriz y conductora de tv en compañía de su abogada, la doctora Clementina Carrasco.

Según se pudo conocer, Forsyth habría llegado para presentar pruebas para su defensa y la actriz tenía que pasar un pericia psicológica que no se dio. “No se ha llevado a cabo por falta de tiempo la evaluación psicológica. Ahora hay que retornar otra fecha para que puedan hacer esa evaluación”, comentó la abogada de Terkes que acotó que ambas partes debían ser sometidas a este examen (psicológico).

“No hubo careo, ellos no se han visto, no hay careo, no se han cruzado, ni mirado”, remarcó la letrada que indicó que Vanessa “ya está un poco más recuperada y realmente nos alegramos por ello, pues eso es lo que más nos importa. Ella es fuerte”.

ATACAN A ‘KEN’

Mientras el alcalde de La Victoria y su esposa se encontraban en la sede judicial, un grupo de comerciantes del distrito llegaron al lugar para reclamarle al popular ‘Ken’ por haberlos despojado de las calles y los más exaltados pedían que lo metan preso por los abusos contra su aún exposa. Cuando el vehículo del burgomaestre salió de manera apresurada, se lanzaron y gritaron fuertes insultos y reclamos.

“Que lo metan preso”, “Cobarde”, “Da la cara”, “Bájate del carro cobarde”, “Forsyth maltratador de mujeres”, “No eres peruano”, “Ya no serás presidente”, fueron algunas de las frases.(C.Quintanilla)