“Quiero devolverle al fútbol peruano todo lo que me dio”: Juan Reynoso descarta renunciar a la selección peruana

¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! Juan Reynoso es el hombre más criticado en el fútbol peruano en los últimos meses. Los malos resultado al mando de la selección peruana han colmado la paciencia de los hinchas, quienes le piden que renuncie al cargo de entrenador. Sin embargo, el “Cabezón” hace caso omiso a la petición de la hinchada y resaltó que se mantiene firme como estratega de la blanquirroja.

Juan Reynoso para rato

En medio de los cuestionamientos por sus planteamientos, los malos resultados y sus recientes declaraciones, Juan Reynoso brindó una entrevista a Diego Rebagliati para Movistar Deportes. El “Cabezón” habló sobre varios puntos y empezó señalando que la selección peruana no es un equipo defensivo. Por el contrario, el DT indicó que Perú sale a presionar la salida del rival.

«Cuando uno ve a Perú, la selección no te espera en mitad de la cancha. Te sale a presionar, tratamos de salir a buscar. Obviamente hay equipos como Brasil y Argentina que tienen otra progesión desde abajo. La intención en Chile era invitarlos para que lancen el balón. Con Paraguay fue similar», declaró Juan Reynoso.

Los malos resultados en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias han hecho que la selección peruana se encuentra penúltima en la tabla con un punto. Por ello, los cuestionamientos sobre su designación al cargo no tardaron en llegar, a lo cual Juan Reynoso respondió fuerte y claro.

«No pienso renunciar. Mi intención es devolverles todo lo que el fútbol me ha dado y eso no va a ser en medio año o en un año, no solo nos interesa el presente. Nos interesa en el mediano plazo tener otro jugador marca Perú, ese es un sueño. Los malos ratos están y entiendo a la gente, pero no pasa por mi cabeza renunciar porque no es mi esencia», respondió Juan Reynoso.

Reunión con jugadores

En la misma entrevista, Juan Reynoso reconoció haberse reunido con los jugadores referentes de la selección peruana. Según lo señalado por el “Cabezón”, los futbolistas decidieron darle su respaldo y sintió en ese momento “que estamos en el camino correcto”.

«Después del partido me llamaron 6 o 7, los mayores y referentes. Sentí un cariño, eso de que sabes que te están hablando con el corazón como si fueran tus hijos. Eso se agradece eternamente. Yo he venido aquí a sumar y mientras a los jugadores los siga viendo convencidos, yo seguiré haciendo mi trabajo. Salí de esa conversación pensando que estamos en el camino correcto», contó.

Cabe resaltar que la selección peruana jugará en noviembre una nueva fecha doble. El 16 de ese mes visitará la altura de La Paz para medirse ante Bolivia y el 21 recibirá a la selección sorpresa de las Eliminatorias, Venezuela.