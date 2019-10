Quinceañera finge secuestro por 2 mil soles

PIURA. De Ripley. Una menor de solo 15 años ha causado asombro entre la población de la provincia de Sullana al planificar al milímetro un autosecuestro, con la finalidad de sacarle 2 mil soles a su enamorado. Este insólito caso empezó con la denuncia por desaparición que realizó María Isabel Espinoza Niño (39), madre de la quinceañera. Muy afligida llegó a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- Sullana, donde puso en conocimiento que la joven desapareció desde el pasado 26 de setiembre.

EMPEZÓ EL CALVARIO

La Policía al tener conocimiento de esta desaparición empezó a realizar una serie de investigaciones. Y es así que el martes alrededor de las 2 de la tarde, el enamorado de la menor igualmente de 15 años de edad, llegó hasta la sede policial de la Depincri Sullana presentando mensajes, audios y hasta un vídeo en su celular; donde se apreciaba a la menor presuntamente en cautiverio. Incluso el supuesto secuestrador le pedía la suma de dos mil soles, que tenían que ser depositados en un número de cuenta de la Caja Sullana.

“No le piensas decir a tu enamoradito. Dile que pague, no le vas a decir que pague”, fue lo que le decía el secuestrador a la joven; y este vídeo le fue enviado al angustiado enamorado de la quinceañera.

SE LES CAYÓ EL PLAN

Lo agentes del orden con dicha información procedieron a realizar un operativo policial, y es así que tuvieron conocimiento que la menor había sido abandonada en un parque del asentamiento Villa Primavera.

Según informó la Policía, la menor fue encontrada con signos de haber sido golpeada físicamente, presentaba moretones tanto en el cuello como en el rostro.

No obstante, algo empezó a no cuadrar del todo bien a la Policía de Sullana. Resulta que la menor desaparecida fue encontrada en compañía de una amiga de 14 años. “No había sentido, porque se supone que la menor no había tenido contacto con algún familiar y menos con sus amigos; solo había tenido comunicación con su enamorado”, nos señaló un agente que participó en las diligencias.

Las menores al ser interrogadas por los efectivos cayeron en serias contradicciones, y finalmente descartaron que se haya tratado de un secuestro, dejando en evidencia su mal accionar.

MAQUIAVÉLICO

La menor y su amiga de 14 años no tuvieron más remedio que contar su malvado plan. Resulta que ambas habían planificado su autosecuestro con la finalidad de sacarle 2 mil soles al enamorado de la quinceañera. En su declaración las menores involucraron a un tercer participante quien la hizo del presunto secuestrador.

“Lo hice porque mi enamorado es hijo de unos comerciantes”, refirió la quinceañera ante las autoridades policiales. Lamentablemente la madre de la quinceañera mentirosa, llena de cólera le dijo de todo y la tildó de mala; e incluso se retiró diciendo que no quería nada de ella. Ante ello las autoridades policiales están solicitando la medida de protección ante los órganos correspondientes.

EL DATO

Al respecto el jefe de la Divincri Piura, coronel PNP Enrique Goicochea, confirmó que se trató de un autosecuestro. “Estaba mintiendo con fines económicos. Al entrar en contradicciones se determinó el auto-secuestro”, reiteró el mando policial.