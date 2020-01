Quique Setién fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona

Con un currículum modesto, el español Quique Setién afrontará el reto más grande de su carrera. Así lo manifestó durante su presentación oficial como nuevo entrenador de Barcelona, donde reconoció ser seguidor de la escuela del holandés Johan Cruyff, la cual marcó en la historia del club azulgrana.

“No tengo un currículum extenso en títulos, pero siempre he sido fiel a mi filosofía y va acorde al de este club. Cuando voy a un equipo solo puedo garantizar que va a jugar bien. No sé si eso sea suficiente para convencer a un club tan grande como el Barza, pero vengo para ganar lo que se pueda ganar”, dijo el DT, quien reveló cómo se enteró del interés del cuadro culé por él: “Ayer (lunes) estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo, y hoy entrenando al Barcelona. Ni en mis mejores sueños me lo hubiese imaginado”.

Con respecto a su primera práctica con el plantel, Setién dijo: “Hablé con ellos y la predisposición es extraordinaria. Quiero sacar el mayor rendimiento a cada jugador”. En cuanto al primer contacto con Lionel Messi, expresó: “Lo he disfrutado mucho estos últimos años, pero una cosa es mi admiración y la otra es la realidad que ahora lo dirijo. Cada cosa tiene que estar en su sitio”.

Para finalizar, se refirió a la abrupta salida de Ernesto Valverde: “Tengo una buena relación con él. Valoro mucho su trabajo y me trataré de comunicar con él porque muchas cosas de su trabajo nos vendrán bien. A eso le aportaré mis cosas”.