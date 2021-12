«Quisiera que me toque un Gato Cuba”, dijo Karla Tarazona tras ganar juicio a Leonard

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de Televisión dijo que su ex pareja y padre de sus dos hijos aun le debe la suma de 50 mil soles por la pensión de alimentos, esto a raíz de que el cantante se le captó tomando en varias oportunidades durante la pandemia.

Según Karla se declaró infundado la demanda por variación de régimen de visitas que le entabló el padre de sus hijos según el el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos.

Además, la ahora esposa de Rafael Fernández dijo que Leonard solo le interpone denuncias para perder el tiempo y no cumplir con sus hijos pues al parecer tampoco comparte tiempo con sus niños.

«Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo haciendo referencia al caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes al separarse, la modelo se llevó una fuerte suma de dinero.

Por su parte, la conductora de radio afirmó que a pesar de tener diferencias con Leonard jamás le negó que visite a sus hijos y tampoco le habló mal de su padres a su pequeños.

“Mis hijos ya tienen 11 y 9 años, así que lo que ellos decidan con respecto a visitas y llamadas… es respetado en mi casa. Jamás les he puesto en contra de su papá y eso ha quedado comprobado con las declaraciones que han dado mis hijos a la asistenta social”, señaló.

«Nuestra relación se llevó de manera apresurada», Karla revela que lleva terapia con su esposo

Karla Tarazona afirmó que la terapia en pareja no es mala, al contrario ayuda a que ambas personas logren conocerse mejor y hasta mejorar desaciertos que puedan existir en la relación.

“La relación está mejor que nunca, todo está caminando por buena vía, sino que nuestra relación se dio bien apresurada y siempre comentábamos sobre la idea de llevar terapia en pareja para conversar con una persona que sea neutro y nos ayude a llegar a un acuerdo en las cosas que no lo estábamos”, dijo.

Mira también: Mario Hart se vacila de Pancho tras ampay: “el amor es una magia”

Como se recuerda Karla ha tenido malas experiencias en el amor con diferentes personajes que mal le pagaron, a pesar de todo eso la conductora no ha dejado de creer en el amor y se dio una oportunidad con el empresario Rafael Fernández quien de manera rápida se ha sabido acoplar a la familia Tarazona.