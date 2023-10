“Quisieron dejarme como mala compañera”: Milett Figueroa acusa a participantes de “Bailando 2023”

¡Tensión en la pista! Milett Figueroa, la famosa modelo y participante de «Bailando 2023», se quejó durante la reciente edición del programa. Ella contó que algunos concursantes intentan dejarla en mal lugar y menospreciar su trabajo en el reality de baile.

¿Mala compañera o malentendidos?

El momento de tensión se produjo durante la etapa de sentencia, cuando Milett y su compañero, Martín Salwe, recibieron críticas de los demás participantes. Estos los nominaron por supuestos problemas de compañerismo. La controversia surgió tras la solicitud de Milett de bailar con un coreógrafo en lugar de Martín Salwe en una presentación de bachata.

En su defensa, Milett afirmó que nunca tuvo la intención de perjudicar a Martín ni de exponerlo. «Quisieron dejarme como mala compañera y la verdad es que no lo soy», expresó con frustración.

Milett Figueroa también destacó que se esfuerza al máximo en el programa y que su participación no se trata solo de coquetear con el famoso presentador Marcelo Tinelli.

“Lo que me da tristeza es que quieran desmerecer mi trabajo. Me esfuerzo muchísimo aca, no solo vine coquetear con Marcelo Tinelli. El juego que tengo con Marcelo es muy natural, me divierto, juego también”, dijo.

Aclaró que su relación con Tinelli es natural y que se divierte durante el show. Además, enfatizó que su trabajo y compromiso son serios.

¿Qué dicen sus compañeros y la producción?

Por otro lado, algunos compañeros de Milett, como Romina Uhrig, se manifestaron en contra de la peruana. Romina confesó que no tiene afinidad con Milett y que no le importa si compite mejor o peor, sino que se lleva mejor con quienes le caen bien. A pesar de las diferencias, Romina aseguró que no perjudicaría el trabajo de un compañero.

El problema siguió cuando otros concursantes la acusaron de no trabajar en equipo, lo que llevó a su nominación y posterior sentencia.

Marcelo Tinelli aclaró que la decisión de separar a Milett Figueroa y Martín Salwe fue tomada por la producción del programa, no a petición de Milett. A partir de la próxima semana, cada uno de ellos competirá con nuevas parejas de baile.

La tensión y los desacuerdos entre los participantes de Bailando 2023 han dejado a Milett Figueroa en una posición complicada, lo que hizo que se defendiera en el programa. Ella quiso dejar en claro que no es mala compañera.

La incertidumbre sobre cómo evolucionará su participación sigue en el aire.