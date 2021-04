Quiso quemar viva a ex pareja embarazada

Compartir Facebook

En su intento por quemar viva a su expareja embarazada, Luis Martín Seijas (32) incendió la casa de varios de sus vecinos en Villa María del Triunfo. Según la víctima, al sujeto no le gustó que le haya cobrado una deuda y de un momento a otro se apareció con un recipiente repleto de gasolina y fósforos para cobrar venganza.

En pocos segundos, casi media manzana del sector ‘Arenal Alto’ se vio envuelta en el fuego. En declaraciones a radio Exitosa, la joven gestante contó como inició el ataque. “Él estaba tomando en una casa, de ahí vino. Todo fue porque le había pedido la plata por una batería que le di. Él se fue supuestamente tranquilo, a la media hora regresó con la galonera.

Yo estaba durmiendo cuando me aventó la gasolina. No dejaba de repetir ‘ahora pues, ya te fregaste’. Me tuve que tirar hacia atrás porque si no me iba a quemar toda”.

LO ATRAPAN

En medio de la desesperación por salvar sus vidas y sus pocas pertenencias, un grupo de vecinos se percató que el atacante ingresaba a su vivienda, ubicada a dos cuadras del lugar, y avisaron a la Policía. “Ya estaba haciendo su mochila para irse.

Varios vecinos lo han señalado como el responsable”, contó un agente. Luis Martín Seijas fue puesto a disposición del Depincri del distrito. Sin embargo, Estefany teme por su vida. “Le pido a la ministra de la mujer que cuide de mí y de mi hijo. Su familia prácticamente está llena de matones. Deseo protección, si me llega a pasar algo, prácticamente será por ellos”, explicó.

NECESITAN APOYO

Son más de veinte personas de las cinco familias agraviadas las que dormirán por varios días en la calle tras perderlo todo. “Necesitamos ayuda de las autoridades. Perder una vivienda con una pandemia encima casi nos condena a enfermarnos. Si ya atraparon al sujeto que pague todo. Ha expuesto la vida de muchos niños y ancianos vulnerables”, exclaman.

el dato

Hasta el lugar llegaron varias unidades de los bomberos para combatir las llamas por más de dos horas. En medio de la humareda rescataron a Estefani Gamarra Guzmán (23).