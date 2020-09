Rafael Cardozo arremete contra Alejandra Baigorria y Said Palao

Compartir Facebook

Como Macarena Vélez. El chico reality, Rafael Cardozo, no tuvo reparos en mandarle tremendo ‘dardo’ en contra de la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao.

El guerrero brasileño no se calló nada al ser tildado por Alejandra como “una manzana podrida” y se pronunció sobre la actual pareja sensación de la farándula.

En declaraciones para un medio de espectáculos, Rafael Cardozo mostró su molestia con la pareja, pues él está convencido que ellos se creen con corona en el reality de competencia que participan.

“La cosa es que hubo un cambio de equipo. Ellos se creían intocables. Esto es ego. Uy, no quiero que cambien porque yo no me voy. Yo saqué a quien no tiene que estar y mira cómo hicieron: Lucianita, Karen, Ducelia, qué increíble. Ganamos todo”, señaló molesto el brasileño.

Además, para Rafael Cardozo siguió con sus mensajes hacia la pareja y dejó entrever que, el equipo está mejor sin ellos, pues coincidentemente comenzaron a ganar todas las competencias, tras su ausencia.

“Lo que estaba podrido en el equipo, se fue. El único día que jugamos sin los otros dos (Said Palao y Alejandra Baigorria) ganamos todas las competencias. Ellos ganaron esos jueguitos de pizarras”, finalizó.

Una de los detonantes para que Alejandra Baigorria llamara “manzana podrida” a Rafael Cardozo es que ningunearon su participación en el reality. Tras su pelea en cámaras, la “gringa de Gamarra” fue seleccionada para el equipo contrario.

